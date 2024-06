Dit is de vrouw van Daley Blind en zo heten zijn kinderen

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn vrouw en hoe heten zijn kinderen?

Candy-rae Fleur: de vrouw van Daley Blind

Blind is al al meer dan tien jaar samen met Candy-rae Fleur en het tweetal stapte in 2019 in het huwelijksbootje. Sindsdien gaat zij als Candy-rae Blind door het leven.

Artikel gaat verder onder video

Candy-rae is in het dagelijks leven model en plaatst zo af en toe wat foto's op social media. Naast model is ze ook nog danseres. Ze danst onder meer bij concerten, zo heeft ze in het verleden wel eens bij De Toppers gedanst. Candy-rae houdt ervan om te benadrukken dat zij geen voetbalvrouw is, maar Deley een ‘dansman’.

De kinderen van Daley Blind

Blind en zijn vrouw hebben twee kinderen, een zoon en een dochter. Hun zoon heet Lowen Dace (geboren in 2019) en hun dochter heet Lamae Lourdes Foire (geboren in 2021). In december 2024 of januari 2025 komt er nog een kindje bij. Op 4 mei plaatste Candy-rae dat zij opnieuw in verwachting is van een kleine.