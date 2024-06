PSV heeft 21-jarig talent nog lang niet binnen: 'Hij moet een 'Quinten Timber-achtig' bedrag opleveren'

Wil PSV zich deze zomer versterken met , dan zal het diep in de buidel moeten tasten. Het 21-jarige talent van FC Utrecht heeft volgens Voetbal International weliswaar zijn zinnen gezet op een overgang naar de landskampioen, maar hetzelfde weekblad schrijft dat de Eindhovenaren op dit moment niet in de buurt komen van de vraagprijs. Bovendien is PSV bij lange na niet de enige ploeg die de komst van Flamingo wel ziet zitten.

Waar PSV met de definitieve komst van Malik Tillman en het langer vastleggen van Ismael Saibari al een grote dubbelslag sloeg in de aanloop naar het nieuwe seizoen, wil het op de transfermarkt nog niet echt vlotten. Couhaib Driouech is nog altijd speler van Excelsior en ook de komst van Flamingo is zeker nog niet aanstaande. De Telegraaf meldde eerder deze week al dat FC Utrecht meerdere aanbiedingen van PSV heeft afgeslagen en Flamingo zich mag verheugen op buitenlandse interesse. Dat laatste meldt Voetbal International eveneens. “Club Brugge, RB Leipzig en een aantal clubs uit Italië hebben bij Utrecht geïnformeerd naar zijn status”, zo klinkt het.

Bij FC Utrecht verwacht men dat de buitenlandse clubs hun interesse ergens in de komende weken zullen gaan ‘concretiseren’. Er is dus haast bij geboden voor PSV, dat naar verluidt nog wel de ‘belangrijkste’ kandidaat is om Flamingo vast te leggen. Maar dan zal er dus wel een serieus bedrag op tafel moeten worden gelegd. “Utrecht heeft geen haast om de 21-jarige verdediger te verkopen en houdt voorlopig voet bij stuk. De Domstedelingen lichtten onlangs de optie tot koop op Flamingo, die een ‘Quinten Timber-achtig’ bedrag moet opleveren”, zo leest het. De middenvelder verruilde FC Utrecht in de zomer van 2022 voor een bedrag van zo’n 8,5 miljoen euro voor Feyenoord.

FC Utrecht huurde Flamingo in het afgelopen seizoen van Sassuolo, maar nam hem onlangs definitief over van de Italianen, die bijna drie miljoen euro hebben ontvangen. Flamingo vertrok in de zomer van 2021 naar Italië, alvorens een jaar later bij Vitesse op huurbasis terug te keren in Nederland. Voor FC Utrecht kwam hij tot op heden 36 keer in actie (drie doelpunten en een assist). De centrale verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, speelde vooralsnog vier interlands voor Jong Oranje.

