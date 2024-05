Voormalig Club Brugge-trainer moet Van Gastel opvolgen bij NAC Breda

De Belg Carl Hoefkens moet volgend seizoen de nieuwe trainer van NAC Breda, schrijft Voetbal International donderdagavond. De voormalig trainer van Club Brugge en Standard Luik zou zijn ja-woord al aan de Bredase club hebben gegeven.

Momenteel is NAC nog in een hevige strijd verwikkeld om promotie af te dwingen naar de Eredivisie. De Parel van het Zuiden speelde dinsdagavond met 1-1 gelijk tegen FC Emmen en spelen zaterdagmiddag de return in Drenthe. Met de aanstelling van de 45-jarige Hoefkens sorteert NAC alvast voor op het komende seizoen. De komst van de trainer staat los van eventuele promotie naar het hoogste niveau. De Belgische trainer zou zijn gevallen voor de toekomstplannen van de Bredanaars en heeftr zich al ingelezen in de club.

NAC heeft gesprekken gevoerd met diverse kandidaten, waarna de keuze is gevallen op Hoefkens. De club wil de komst van de Belgische oefenmeester nog niet bevestigen vanwege de play-offs. Naast Hoefkens waren ook Andries Ulderink en Jonas de Roeck in beeld. Ulderink, de huidige assistent van Mark van Bommel bij Antwerp FC, lijkt te gaan voor een buitenlands avontuur, terwijl De Roeck dicht bij een akkoord met FC Antwerp is om Van Bommel op te volgen en NAC dus afwees.