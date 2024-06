Tomasz Kaczmarek, dit jaar ontslagen bij FC Den Bosch, vindt nieuwe club in Eredivisie

Tomasz Kaczmarek vervolgt zijn carrière als trainer bij NAC Breda, zo heeft de promovendus dinsdag bekendgemaakt. De Poolse trainer was dit seizoen eindverantwoordelijke bij FC Den Bosch, maar werd daar ontslagen. Nu gaat Kaczmarek bij NAC Breda aan de slag als assistent-trainer van Carl Hoefkens.

Dat NAC Breda bij Kaczmarek als opvolger van het vertrokken clubicoon Ton Lokhoff uitkomt, is best opvallend. Het leek namelijk een logisch scenario dat de Belgische trainer Hoefkens zijn eigen assistenten zou meenemen naar Breda, maar met Kaczmarek wordt er een assistent-trainer gepresenteerd die uit de koker van de directie komt. De beleidsbepalers van de club uit Breda zijn in het afgelopen seizoen onder de indruk geraakt van het werk dat Kaczamarek heeft neergezet als hoofdtrainer van FC Den Bosch.

Artikel gaat verder onder video

NAC spreekt op de clubsite over een verdere professionalisering, waar de 39-jarige Pool voor zou hebben gezorgd bij de laagvlieger uit de Keuken Kampioen Divisie: "Tomasz is een gedreven veldtrainer die structuur biedt in de trainingen en het maximale nastreeft van zichzelf en zijn werkomgeving", legt technisch directeur Peter Maas uit. Hij kiest bij NAC bewust voor de ondersteuning aan de rest van de staf en zijn focus zal liggen op zowel teamprestatie als ook individuele ontwikkeling."

Ook Kaczmarek zelf is blij met het ondertekenen van zijn eenjarige contract in Breda: "Ik ben heel blij deel uit te mogen maken van NAC Breda. In de Eredivisie nog wel, naar mijn idee een competitie in de top vijf van de landencompetities in Europa. We willen er gezamenlijk iets moois van maken", besluit de Poolse trainer. De intentie van NAC Breda en Kaczmarek is om langer dan één seizoen samen te werken.

