Sparta maakt sprong op de ranglijst na zege op NEC

Op eigen veld heeft Sparta Rotterdam een belangrijke wedstrijd gewonnen van NEC Nijmegen. Het ging in eerste instantie niet vanzelf voor de ploeg van Maurice Steijn, maar door een rode kaart voor Vito van Crooij kreeg Sparta meer ademruimte. De overwinning brengt Sparta op de twaalfde plek, één plaats boven NEC. De Nijmegenaren blijven steken op dertig punten. Op Spangen werd het 2-0 voor de thuisploeg.

Sparta Rotterdam heeft het dit Eredivisieseizoen vrij lastig. De Rotterdammers bivakkeerden voorafgaand aan het duel met NEC op de vijftiende plaats, maar hoopten door middel van een overwinning op zondagmiddag te ontsnappen aan de onderste plekken. NEC stond op zijn beurt voorafgaand aan het duel ook op dertig punten, op gelijke hoogte met NAC Breda en PEC Zwolle. Het kan nog penibel worden voor de ploegen in dat rijtje, en dus waren ook de Nijmegenaren gebaat bij een overwinning.

In de eerste helft was Sparta heer en meester. De wedstrijd kwam wat traag op gang, maar uiteindelijk kwamen de Spartanen in de 33ste minuut op voorsprong. De bal kwam voor en Hlynsson knikte de bal van dichtbij matig in, maar via de paal en via Roefs belandde de bal alsnog in het doel. Zo stond de thuisploeg bij rust op voorsprong. NEC maakte in de eerste helft zeer weinig indruk en kreeg amper kansen op doel.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld behoorlijk. NEC was meer aan de bal, wat logisch was, want de Nijmegenaren moesten op zoek naar de gelijkmaker. De Gelderlanders waren de betere ploeg in de tweede helft, totdat Vito van Crooij op oerdomme wijze zijn tweede gele kaart kreeg en vroegtijdig kon gaan douchen. In de 85ste minuut schoot Nökkvi Thórisson de 2-0 nog tegen de touwen via de counter. Hij schoot hard in de korte hoek. Zo eindigde het duel in 2-0.