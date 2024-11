Maurice Steijn kan glimlach niet verbergen als Ajax ter sprake komt

Maurice Steijn kijkt ernaar uit om het binnenkort op te nemen tegen Ajax. De Hagenaar is maandag begonnen aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van Sparta en wordt voor de camera van ESPN meteen gevraagd naar de eerstvolgende ontmoeting met de Amsterdammers. Die staat voor 22 december op het programma op Het Kasteel. Steijn reageert ruim een jaar na zijn vertrek bij Ajax sowieso heel positief op de huidige ontwikkelingen in de hoofdstad.

Steijn loodste Sparta in het seizoen 2022/23 naar een knappe zesde plaats én de finale van de play-offs om Europees voetbal. Daarin was FC Twente weliswaar te sterk, maar Steijn kon natuurlijk terugkijken op een uitstekend jaar. Zijn prestaties op Het Kasteel bekroonde hij met een overstap naar Ajax. Het huwelijk met de recordkampioen mondde echter uit in een gigantische teleurstelling. Ajax en Steijn namen na een paar maanden, na nederlagen tegen onder meer Feyenoord (0-4) en FC Utrecht (4-3), afscheid van elkaar.

Een jaar later staat Ajax er een stuk beter op. De Amsterdammers zijn er alles aan gelegen om zich te revancheren voor het dramatische afgelopen seizoen en bewezen vorige week op de weg terug te zijn. Ze wonnen in De Kuip met 0-2 van Feyenoord en trakteerden een paar dagen later PSV op de eerste competitienederlaag van het seizoen. Steijn vindt het ‘eigenlijk wel goed om te zien’ wat er op dit moment aan de gang is in Amsterdam. “Je ziet dat daar nu een goede eenheid is, dat er goed wordt samengewerkt en dat leidt tot succes”, zo zegt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta voor de camera van ESPN. “In dat opzicht gun ik het Ajax zoals ze nu bezig zijn en daarin verdienen ze ook alle complimenten.”

Steijn begint pas net bij Sparta, maar Borst weet nu al één ding zeker

Steijn koestert, ondanks de teleurstellende samenwerking, geen wrok richting de huidige nummer twee van de Eredivisie. “Natuurlijk blijft het altijd vervelend, ook omdat het, met name sportief, niet gelukt is. Daar kun je tal van redenen voor aangeven, maar feit is dat het mislukt is. Feit is dat het nu wél goed gaat. Dat gun ik de club. Ik ben nu ook weer een jaar verder en ik richt me nu volledig op Sparta.” Met die club moet hij flink aan de bak om het tij te keren. Sparta veroverde tot op heden pas elf punten, al speelde het wel al tegen Feyenoord, PSV en FC Twente. De ontmoeting met Ajax staat al met rood omcirkeld in de agenda. “Ik heb begrepen 22 december”, zo reageert Steijn met een brede glimlach op de vraag over de thuiswedstrijd tegen Ajax.

Steijn noemt de ontmoeting met Ajax ‘niet zozeer beladen’. “Maar wel speciaal. Omdat je natuurlijk ook gewoon allerlei mensen tegenkomt waar je prima mee hebt gewerkt en die de weg omhoog hebben ingeslagen. Een paar spelers zijn ook weer geselecteerd voor het Nederlands elftal. In dat opzicht is het voor mij dus een mooi weerzien met heel veel mensen waar ik wel prettig mee heb samengewerkt”, aldus de Hagenaar. Voordat Ajax op bezoek komt, neemt Sparta het eerst nog op tegen FC Groningen, AZ, PEC Zwolle, NAC Breda en NEC. Tussendoor staat het bekerduel met Go Ahead Eagles op het programma. Sparta plaatste zich vorige week ten koste van de amateurs van Hercules voor de volgende ronde van de KNVB-beker. Een dag later werd Jeroen Rijsdijk ontslagen.

