PSV zoekt contact met oude bekende in zoektocht naar versterking

PSV heeft contact gehad met over een mogelijke terugkeer bij de club, zo weet De Telegraaf. De regerend kampioen van Nederland is op zoek naar een linksback, omdat die positie voor hoofdbrekens zorgt.

Sergiño Dest zit nog maanden in de lappenmand met een kruisbandblessure, terwijl vervanger Mauro Júnior blessuregevoelig is gebleken. Daarom is de naam van Aanholt weer gevallen. Eerder deze zomer werd nog afscheid van hem genomen. “PSV heeft contact gehad met Van Aanholt om te kijken of er mogelijkheden zijn om opnieuw met elkaar in zee te gaan.”

Zaterdag schreef het Eindhovens Dagblad dat een terugkeer van Van Aanholt ‘niet heel aannemelijk’ is. Het afgelopen anderhalf jaar werd Van Aanholt door Galatasaray verhuurd aan PSV en de vleugelverdediger is inmiddels clubloos. Een terugkeer in het Philips Stadion is niet volledig uitgesloten, maar wel ver weg.

Nog een los eindje bij PSV

De verdediging is deze zomer het grootste zorgenkind in Eindhoven. PSV zoekt ook al langer naar een centrumverdediger, een positie waarvoor Sepp van den Berg (Liverpool) in beeld is, en dreigt in de persoon van Jordan Teze een rechtsback kwijt te raken. “En dan is er in de defensie nog een los eindje, omdat ook belangrijke schakel Boscagli, een van de sleutelspelers in het succes van vorig seizoen, nog maar één jaar onder contract staat en PSV ook met hem voor een vergelijkbaar dilemma gesteld kan worden als nu met Teze”, schrijft De Telegraaf.

