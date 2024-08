'Ambitieus PSV stelt transferplannen bij'

PSV heeft de transferplannen wat bijgesteld, zo weet het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren willen niet meer één, maar twee nieuwe verdedigers toevoegen aan de selectie.

Bekend is dat PSV belangstelling heeft voor Sepp van den Berg. Hoewel 1. FSV Mainz 05 ook in de race is, en Van den Berg wel oren zou hebben naar een terugkeer bij de club waarvoor hij vorig seizoen op huurbasis speelde, dicht PSV zichzelf nog altijd een ‘grote kans’ toe om Van den Berg in te lijven.

Bovenop een centrale verdediger wil PSV indien mogelijk nu ook een nieuwe linksback aantrekken. Vanwege blessures zijn Olivier Boscagli en Mauro Júnior momenteel niet inzetbaar voor PSV, terwijl Sergiño Dest al veel langer is uitgeschakeld. Om de problemen op de linksbackpositie te verhelpen, moet trainer Peter Bosz de beschikking krijgen over een extra optie.

Keert Patrick van Aanholt terug bij PSV?

Het is ‘niet heel aannemelijk’ dat die optie luistert naar de naam Patrick van Aanholt. Het afgelopen anderhalf jaar werd Van Aanholt door Galatasaray verhuurd aan PSV en de vleugelverdediger is inmiddels clubloos. Een terugkeer in het Philips Stadion is niet volledig uitgesloten, maar wel ver weg. Het lijkt erop dat PSV meerdere opties aftast om aan het slot van de transfermarkt toe te kunnen slaan, aldus het Eindhovens Dagblad.

Ook voorin wordt versterking voor PSV niet uitgesloten. “Er kan ook nog een aanvaller voor PSV 1 komen, om het nakende vertrek van Hirving Lozano (in de winter) op te vangen”, aldus journalist Rik Elfrink. Lozano verruilt PSV in de winterstop voor het Amerikaanse San Diego FC.

