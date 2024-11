Noa Lang richt zich tot Feyenoord-fans: 'Dit interesseert mij niets'

maakt het helemaal niets uit dat hij boze supporters van Feyenoord achter zich aan krijgt met opmerkingen in de media. Afgelopen week zorgde de aanvaller voor PSV voor wat reuring op Instagram, nadat hij opvallend reageerde onder een Instagram-post van Sparta.

Op het moment dat linksback Patrick van Aanholt werd gepresenteerd door Sparta Rotterdam, reageerde Lang op opvallende wijze: "Mijn jongen bij de club van Rotterdam 😍", schreef de geboren Rotterdammer bij een foto van Van Aanholt in het shirt van Sparta. Lang speelde vorig seizoen met Van Aanholt samen bij PSV. De 25-jarige aanvaller heeft geen verleden bij Sparta, maar noemt de club uit Spangen toch de 'club van Rotterdam', een kreet die vaak wordt gezongen door supporters van rivaliserende clubs wanneer Feyenoord de tegenstander is.

Door verslaggever Mike Verweij van De Telegraaf wordt Lang geconfronteerd met die opmerking. Dat Feyenoord-supporters geïrriteerd raken door Lang, doet de aanvaller van PSV weinig: "Dat interesseert me niet. Ik ben gewoon eerlijk. Ik zet neer wat ik leuk vind om neer te zetten. Sparta is in mijn ogen ook de club van Rotterdam. Mijn moeder en de rest van mijn familie is voor Sparta", legt Lang uit.

De international van het Nederlands elftal vervolgt zijn verhaal: "Als ik iets plaats, wordt er toch altijd iets achter gezocht. Soms like ik een bericht van Ajax. Laat iedereen daar maar een probleem van maken. Ik sta lekker weer in de picture en ben gewoon heel interessant", zegt Lang. "Kennelijk houd ik veel mensen bezig."

