Noa Lang maakt gehakt van gerucht en spreekt zich uit: 'Het is gewoon bullshit!'

heeft in een uitgebreid gesprek met De Telegraaf teruggeblikt op onder meer zijn blessureleed. De buitenspeler van PSV wordt zo nu en dan blessuregevoelig genoemd, maar dat is volgens Lang zelf complete onzin.

In een uitgebreid interview met De Telegraaf-journalist Mike Verweij wordt Lang gevraagd naar het 'hardnekkige fabeltje' hij blessuregevoelig zou zijn: "Kijk even hoeveel blessures ik heb gehad. Het is gewoon bullshit", zegt Lang, die vorig seizoen bij PSV maar liefst 156 dagen langs de kant heeft gestaan vanwege een hamstringblessure.

"In het eerste jaar bij mijn nieuwe club (PSV, red.) heb ik drie keer dezelfde hamstringblessure gehad. In de drie jaar bij Club Brugge en in mijn tijd bij Ajax heb ik zelden iets gehad", relativeert Lang de situatie. De oorzaak van zijn hamstringklachten weet de aanvaller van PSV inmiddels ook. Lang voelde zich in de vakantie voorafgaand aan zijn transfer naar de Brabantse club niet al te fris.

"Ik had een hele korte vakantie en in het trainingskamp had ik het er al vaak over met de trainer dat ik me niet zo fris voelde. Vanaf dat moment ben ik achter de feiten aan gaan lopen. Maar ik wilde me zo graag laten zien bij mijn nieuwe club, dat ik maar ben doorgegaan. Dat is achteraf niet verstandig geweest", legt Lang uit.

