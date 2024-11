Meevaller voor Bosz: PSV-aanvaller na lang blessureleed klaar voor rentree

PSV-trainer Peter Bosz kan in de wedstrijd tegen FC Groningen weer beschikken over . De Telegraaf meldt dat de Mexicaanse aanvaller na een blessureperiode van tweeënhalve maand klaar is om zijn rentree te maken voor de Eindhovenaren.

Lozano begon meer dan uitstekend aan het nieuwe seizoen en was is in de eerste vier Eredivisiewedstrijden goed vier doelpunten en een assist. Tijdens een oefenwedstrijd tegen het Belgische KRC Genk van begin september liep de 29-jarige Mexicaan een spierblessure op. Daarvan is hij nu volledig hersteld.

De aanvaller, die tussen 2017 en 2019 ook speelde voor PSV, is bezig aan zijn laatste weken bij de Eindhovenaren. Lozano werd afgelopen zomer al verkocht door PSV aan de nieuwe MLS-club San Diego FC. Die club gaat pas in januari van start, waardoor Lozano de eerste seizoenshelft nog in Eindhoven kon spelen. Al is daar door zijn blessure vooralsnog weinig van terechtgekomen.

PSV mist Veerman en Schouten

In tegenstelling tot Lozano zijn middenvelders Joey Veerman en Jerdy Schouten nog niet beschikbaar voor Bosz. Eerstgenoemde moet al sinds 28 september geblesseerd toekijken, terwijl zijn collega op het middenveld sinds een week daarna aan de kant staat. Het duel met FC Groningen komt nog te vroeg voor het tweetal. Of het Champions League-treffen met Shakhtar Donetsk wel haalbaar is voor Veerman en Jerdy Schouten, is zeer de vraag.

