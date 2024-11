Bosz mist naast Schouten en Veerman nóg een zeer belangrijke speler bij PSV

PSV-trainer Peter Bosz kan zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen geen beroep doen op . Dat laat de oefenmeester vrijdagmiddag weten op een persconferentie. De Jong heeft aan het recente duel met Girona in de Champions League wat last overgehouden en kan zijn ploeg daardoor niet van dienst zijn bij de hervatting van de competitie. Bosz verwacht echter geen langdurige absentie van zijn aanvoerder en gaat er vanuit dat hij er woensdag tegen Shakthar Donetsk 'gewoon' weer bij is.

PSV wordt dit seizoen geteisterd door blessureleed. Jerdy Schouten en Joey Veerman staan inmiddels al enkele weken aan de kant en moeten ook het thuisduel met FC Groningen nog aan zich voorbij laten gaan. “Veerman en Schouten zijn nog buitend de groep aan het werk. Ik weet niet precies wanneer ze weer aan kunnen sluiten. Joey is wat verder en zal wat eerder aansluiten dan Jerdy”, zo wordt Bosz geciteerd door Marco Timmer, PSV-watcher namens Voetbal International. Bosz maakt zich, ondanks de langdurige absentie van zijn middenvelders, geen zorgen. “Ik ben niet bezorgd over Veerman en Schouten. Het zijn twee hele belangrijke spelers voor ons en ze zijn er nu al een hele tijd niet bij. Dat is vervelend voor ons.”

Wie in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen wél weer voor het eerst sinds lange tijd minuten kan gaan maken, is Hirving Lozano. De Mexicaan beleefde met vier doelpunten in de eerste vier competitieduels een uitstekende seizoensstart, maar liep vervolgens een spierblessure op en heeft daardoor ruim twee maanden aan de kant gestaan. Lozano keert tegen FC Groningen terug in de wedstrijdselectie en kan dus zijn eerste minuten maken sinds 1 september. Tegenover de mogelijke rentree van Lozano staat wel de afwezigheid van De Jong. “De Jong is er morgen (zaterdag, red.) niet bij, het is niet ernstig. Hij heeft even scheef gestaan door een tik tegen Girona”, aldus Bosz.

Nieuwe kans voor Pepi

Daardoor lijkt Ricardo Pepi zich opnieuw op te mogen maken voor een basisplaats. De Amerikaan verscheen twee weken geleden op bezoek bij NAC Breda ook al aan de aftrap en had met een doelpunt en een assist een groot aandeel in de 0-3 overwinning. Pepi liet zich vorige week bij zijn nationale ploeg nog uit over zijn reserverol in Eindhoven. Bosz vond dat niet ‘opvallend’. “Pepi is een topspits en hij heeft gelijk als hij zegt dat hij er klaar voor is om dé spits van PSV te zijn. Ik heb echter twee topspitsen en op dit moment is De Jong mijn nummer één”, zo is Bosz duidelijk. De trainer gaf aan dat De Jong wordt klaargestoomd voor de ontmoeting met Shakthar Donetsk van komende woensdag.

