Pepi trekt PSV-vorm door naar nationale ploeg: Team USA naar halve finales

heeft zich in de nacht van maandag op dinsdag met de nationale ploeg van de Verenigde Staten geplaatst voor de halve finales van de CONCACAF Nations League. Team USA was in Saint Louis met 4-2 te sterk voor Jamaica, de aanvaller van PSV tekende vlak voor rust voor de 3-0.

Pepi is bij PSV nog altijd tweede spits achter Luuk de Jong, maar krijgt dit seizoen vaker de kans om zich te laten zien van trainer Peter Bosz. Dat doet de Amerikaan vooralsnog uitstekend: in zestien wedstrijden in alle competities was het al zeven keer raak voor Pepi. In de Eredivisie, waarin hij pas drie keer aan de aftrap verscheen, is het dit seizoen zelfs elke 66 minuten raak voor de oud-speler van FC Groningen.

Tegen Jamaica, in de kwartfinales van de Noord- Midden-Amerikaanse Nations League, had Pepi zowel in het uitduel (0-1) als in het thuisduel een basisplaats bij de Verenigde Staten, waar zijn PSV-ploeggenoot Malik Tillman 90 minuten op de bank bleef. Uit tekende Pepi voor de enige treffer, ook in de return was hij eenmaal trefzeker. De Verenigde Staten leidden al met 2-0 door een treffer van Christian Pulisic en een eigen doelpunt van Di'Shon Bernard toen Pepi met een bekeken schuiver in de verre hoek de ruststand op 3-0 bepaalde.

Na rust deed Jamaica via Demarai Gray tot twee keer toe wat terug, maar scoorde Timothy Weah aan de andere kant ook een keer, waardoor het duel eindigde in een 4-2 zege voor Team USA. De ploeg van bondscoach Mauricio Pochettino plaatst zich zo voor de halve finales van het Nations League-toernooi, waarin de Verenigde Staten titelverdediger is.

