PSV – Shakhtar Donetsk op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

PSV speelt woensdag zijn vijfde Champions League-wedstrijd van het seizoen en komt in actie tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk. De Eindhovenaren wisten afgelopen speelronde eenvoudig te winnen van Girona (4-0) en willen dat een vervolg geven tegen de ploeg van voormalig Feyenoord-assistent Marino Pusic. De wedstrijd in het Philips Stadion wordt live uitgezonden door Ziggo Sport, maar hoe laat begint het duel? En hoe kun je PSV – Shakhtar Donetsk kijken als je geen klant bent van Ziggo?

Hoe laat begint PSV – Shakhtar Donetsk?

PSV en Shakhtar Donetsk trappen het duel woensdagavond om 21.00 uur af in het Philips Stadion in Eindhoven. De Zwitserse scheidsrechter Urs Schnyder, die eerder Girona – Feyenoord floot, is door de UEFA aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Hij wordt in Eindhoven geassisteerd door Marco Zürcher en Benjamin Zürcher, terwijl Sven Wolfensberger vierde official is. De videoscheidsrechter is de eveneens Zwisterse Fedayi San, die wordt bijgestaan door de Duitser Bastian Dankert.

Op welke zender is PSV – Shakhtar Donetsk te zien?

De wedstrijd tussen PSV en Shakhtar Donetsk is live op tv te zien op Ziggo Sport. De voorbeschouwing begint om 20.15 uur. De telecomprovider heeft sinds dit seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien. Wie een abonnement heeft bij Ziggo, kan afstemmen op kanaal 14 om het duel tussen PSV en Shakhtar Donetsk te zien.

Hoe kijk je PSV – Shakhtar Donetsk als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisiekijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Hoe staan PSV en Shakhtar Donetsk ervoor in de Champions League?

PSV krijgt het in de Champions League steeds meer op de rit. De koploper van de Eredivisie ging in de openingswedstrijd kansloos onderuit op bezoek bij Juventus (3-1), maar wisten zich daar qua spel redelijk van te herstellen in de daaropvolgende wedstrijden. In de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal leek de ploeg van Peter Bosz lang op een zege af te stevenen, maar door een late tegentreffer eindigde het duel in 1-1. In de derde wedstrijd, op bezoek bij PSG, wisten de Eindhovenaren te stunten door de Franse grootmacht op 1-1 te houden. In de thuiswedstrijd tegen Girona (4-0) werd de eerste zege van de campagne geboekt. Daarmee staat PSV op plek 24 in de competitiefase.

Shakhtar Donetsk staat er minder goed voor dan de tegenstander van woensdag. In de openingswedstrijd speelde de ploeg van Pusic gelijk op bezoek bij Bologna (0-0), waarna nederlagen tegen Atalanta (0-3) en Arsenal (1-0) volgden. In de vierde speelronde boekten de Oekraïners de eerste zege van het toernooi, door met 2-1 te winnen van Young Boys. Shakhtar Donetsk vindt zich daarmee terug op de 28ste plek in de ranglijst.

Welke tegenstanders treft PSV na Shakhtar Donetsk nog meer in de Champions League?

Speelronde 6: Dinsdag 10 december, 21.00 uur: Stade Brest – PSV

Speelronde 7: Dinsdag 21 januari, 21.00 uur: Rode Ster Belgrado – PSV

Speelronde 8: Woensdag 29 januari, 21.00 uur: PSV - Liverpool

