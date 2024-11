Nederlandse kranten schrijven allemaal hetzelfde over Bosz na overtuigende zege van PSV

PSV boekte zaterdagavond een even eenvoudige als overtuigende 5-0 overwinning op FC Groningen en had die voor een groot deel te danken aan . De Amerikaan begon bij afwezigheid van voor de tweede opeenvolgende wedstrijd in de basis en nam drie van de vijf doelpunten voor zijn rekening. Peter Bosz vertelde in de aanloop naar het duel met FC Groningen dat Luuk de Jong zijn eerste spits blijft, maar de nationale media weten dat de trainer er een behoorlijke kluif aan heeft om Pepi op de bank te houden.

“Hoe gaat het de komende weken verder en wie kan Bosz niet meer op de bank houden?”, zo schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad na afloop van PSV - FC Groningen. “Op de eerste plaats maakte Pepi opnieuw zijn naam en faam waar. Met een waanzinnig knap doelpunt verdubbelde hij ver in de eerste helft de krappe 1-0 voorsprong die PSV tot dat moment had. Pepi wist met een combinatie van kracht, beheersing en techniek te scoren. Alle ogen waren op hem gericht en weer leverde de Amerikaan, voor de zoveelste keer op rij.”

LEES OOK: 'Luuk de Jong is een fenomeen in Eindhoven, maar dat gaat op een gegeven moment wel schuren'

Pepi maakte in het seizoen 2022/23 indruk bij FC Groningen, al kon hij de club niet behoeden voor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. De Amerikaan bekroonde zijn goede seizoen desondanks met een transfer naar PSV, waar hij de tweede spits werd achter aanvoerder en clubtopscorer De Jong. Laatstgenoemde is ook dit seizoen de eerste keus van Bosz, maar de grote vraag is hoelang dat nog het geval gaat en kán zijn. “Voor Bosz wordt het een helse opgave om een keuze te maken als De Jong weer fit is”, zo schrijft Elfrink. De Jong ontbrak zaterdag vanwege een blessure, opgelopen tegen Girona.

Bij afwezigheid van De Jong, of als de aanvoerder rust krijgt van Bosz, toont Pepi keer op keer zijn waarde voor PSV. De international van de Verenigde Staten was tot aan het thuisduel met FC Groningen al goed voor zes doelpunten in de Eredivisie. Daar kwamen er zaterdagavond dus drie bij, waarmee hij zijn totaal opschroefde naar negen en zich naast Sem Steijn nestelde als topscorer van de Eredivisie. “Pepi levert momenteel in elke wedstrijd. De 21-jarige aanvaller had er zaterdag nog wel een kunnen maken, maar kopte voor rust over en had dicht bij het doel het vizier een keer niet op scherp”, zo zag Elfrink.

LEES OOK: Spitsendilemma bij PSV: 'Eindhovenaren willen Pepi niet kwijt'

Pepi uit frustraties bij nationale ploeg

Volgens Guus Peters van de Volkskrant bewees Pepi met zijn glansrol tegen FC Groningen dat hij toe is aan een ‘grotere rol’ bij PSV. “Met een fraaie solo, een bekeken schot en mooie kopbal toonde de 21-jarige spits zijn complete arsenaal bij de twaalfde overwinning in dertien wedstrijden van PSV. Voor Pepi waren het - ondanks het beperkt aantal speelminuten - alweer zijn zevende, achtste en negende doelpunt van het seizoen”, zo leest het. Pepi liet zich onlangs bij zijn nationale ploeg uit over zijn huidige rol in Eindhoven. “Voor zijn gevoel is hij klaar om dé eerste spits van de landskampioen te worden, alleen heeft hij met De Jong een clublegende als concurrent, die ook nog altijd levert. De aanvoerder scoorde niet alleen zes keer, maar is als aanspeelpunt en absolute leider belangrijk voor de ploeg”, zo schrijft Peters.

De verslaggever voegt daar echter aan toe dat ook Bosz ‘weet’ dat hij Pepi ‘niet langer tevreden kan houden met enkel (korte) invalbeurten’. Zijn collega Jeroen Kapteijns van De Telegraaf wijst er eveneens op dat het voor Bosz ‘steeds lastiger’ zal worden om Pepi ‘kalm te houden op de reservebank gezien de prestaties van de man uit El Paso’. “Met het oog op de Champions League-wedstrijd tegen Shakthar Donetsk gunde Bosz onder anderen Karsdorp, Saibari en Bakayoko wat rust. De PSV-trainer zal hopen, dat voor die wedstrijd Lang, die met lichte rugklachten ontbrak tegen FC Groningen, en De Jong weer inzetbaar zullen zijn, al hebben hun vervangers andermaal hun kwaliteiten getoond, Pepi in het bijzonder”, aldus Kapteijns.

