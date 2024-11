Hugo Borst richt zich tot Bosz: 'Bemoei je er niet mee, trainer'

Hugo Borst is van mening dat Peter Bosz zich beter niet kan bemoeien met journalistieke keuzes. De hoofdtrainer van PSV leverde zaterdagavond na afloop van het thuisduel met FC Groningen openlijk kritiek op ESPN, dat tijdens de wedstrijd regelmatig de op de tribune zittende Luuk de Jong in beeld bracht als Ricardo Pepi bijvoorbeeld had gescoord. Bosz begreep er niets van, maar volgens Borst moet de oefenmeester zich daar niet op richten.

De invulling van de spitspositie bij PSV houdt de gemoederen flink bezig. Luuk de Jong was lang onomstreden - en is dat volgens onder meer Valentijn Driessen en Bosz nog steeds - maar de roep om een basisplaats voor Ricardo Pepi klinkt luider en luider. De Amerikaan scoort er dit seizoen lustig op los, met als voorlopig hoogtepunt zijn hattrick tegen FC Groningen. Pepi schitterde bij afwezigheid van De Jong, die wegens fysieke ongemakken niet in actie kon komen. ESPN maakte er gretig gebruik van, tot ergernis bij Bosz.

Dat laatste is Borst opgevallen. “Peter is best een slimme kerel. Hij weet dat zo’n keuze van een regisseur journalistiek is te rechtvaardigen”, zo doelt Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad op het feit dat De Jong in beeld werd gebracht als zijn concurrent een doelpunt had gemaakt. “Ik bedoel, Pepi komt dit seizoen stevig opzetten in Eindhoven. De Amerikaanse spits heeft minder minuten nodig om een goal te maken dan aanvoerder De Jong. Maar de hiërarchie staat vast, het is nog geen echte wedstrijd wie de vaste spits van PSV zou moeten zijn.”

Onder sportjournalisten is het daarentegen wél een ‘thema’, zo stelt Borst althans. “Voetbal heeft een hoge amusementswaarde bovendien. Het zou grappig zijn als Luuk een zuur gezicht trekt op het moment dat Pepi scoort - iets dat hij niet deed trouwens - daar zouden we aan de voetbaltafels en in de krantencolumns mee uit de voeten kunnen.” Borst komt naar eigen zeggen op dit onderwerp omdat hij het boek Slot-bal van Mikos Gouka zit te lezen. Daarin maakt de Feyenoord-watcher inzichtelijk wat Arne Slot nou zo’n goede trainer maakt.

Verschil tussen Bosz en Slot

Volgens Borst is Slot ‘slim en als het moet sluw’. “En dan kom ik op de openlijke kritiek van Bosz. Die zijn mening geeft over de vermeende impertinentie om De Jong in beeld te nemen zodra Pepi scoort. Bosz’ afkeer voor - eerlijk is eerlijk - ook het sensationele dat in sportjournalisten huist, begrijp ik wel. Maar bemoei je er niet mee, trainer. De journalistiek staat overal in de wereld onder druk. Hoe klein en ogenschijnlijk onbelangrijk sportjournalistiek ook is: Bosz ondermijnt de vrijheid van meningsuiting”, zo stelt Borst, en daarin ziet hij een groot verschil met Slot. “Ik denk dat een keuze van een regisseur om naar De Jong te schakelen Slot een worst zal wezen. Ook hij kan zich ergeren aan journalisten, weet ik. Maar hij focust zich op de hoofdzaken. Dat is zijn voetbalteam, en de ontwikkeling ervan.”

