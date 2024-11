Bosz geeft opmerkelijke verklaring voor afwezigheid Noa Lang tegen FC Groningen

Peter Bosz heeft vlak voor het Eredivisie-duel tussen PSV en FC Groningen uitleg gegeven over de absentie van . De aanvaller deed afgelopen dinsdag nog 77 minuten mee bij het Nederlands elftal tegen Bosnië-Herzegovina (1-1), maar zit zaterdagavond niet eens bij de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren.

Voorafgaand aan het duel leek Lang 'gewoon' van de partij te zijn, maar verrassenderwijs ontbreekt zijn naam op het wedstrijdformulier voor het duel met de Groningers. Bosz beaamt voor de camera's van ESPN dat ook hij had gedacht gewoon een beroep op Lang te kunnen doen, maar: "Na de training bleek dat hij toch teveel last van zijn rug had. Daar is hij mee teruggekomen van het Nederlands elftal. Hij heeft de dag ervoor wel getraind, maar is niet fit genoeg om vanavond te spelen."

Bosz krijgt vervolgens de vraag of het 'baggerveld' in Bosnië de oorzaak is van de absentie van Lang. "Ja, ja, ja", antwoordt de trainer. "En ik hoorde slechte bedden. Daar zou het schijnbaar mee te maken hebben." De trainer bezweert dat de rugklachten van zijn aanvaller 'niet ernstig' zijn en wordt vervolgens gevraagd of Lang komende woensdag, als PSV het in de Champions League in Eindhoven opneemt tegen Shakhtar Donetsk, weer van de partij zal zijn. "Ik hoop het", antwoordt Bosz daarop.

Noa Lang is afwezig bij PSV vanavond, maar waarom? 🤔#psvgro — ESPN NL (@ESPNnl) November 23, 2024

