Bosz reageert met verbazing op Van Dongen en levert voor de camera kritiek op ESPN

Peter Bosz lijkt niet van plan om op korte termijn uit zijn elftal te halen en definitief de kans te geven als eerste spits. Dat blijkt wel uit het interview dat de oefenmeester van PSV zaterdagavond na afloop van de thuiswedstrijd tegen FC Groningen gaf voor de camera van ESPN. Milan van Dongen klonk ervan overtuigd dat de rollen in de spitspositie van PSV eerder ‘morgen’ dan over twee jaar omgedraaid zullen zijn, maar daar wil Bosz niets van weten.

Pepi maakte in de zomer van 2023 de overstap naar PSV. De Amerikaan nam tijdens zijn eerste seizoen in Eindhoven genoegen met een rol achter De Jong, maar die begint hij inmiddels wel een beetje beu te worden. Zo gaf hij onlangs bij de nationale ploeg aan dat hij er klaar voor is om dé spits van PSV te worden. Pepi maakt zijn woorden waar op het veld. Na een doelpunt en een assist tegen NAC Breda was hij zaterdagavond tegen FC Groningen zelfs goed voor een hattrick. “Het is een jongen die makkelijk scoort en die hele andere kwaliteiten heeft dan Luuk. Dat maakt het voor mij heel aantrekkelijk”, zo vertelde Bosz na afloop voor de camera van ESPN.

Van Dongen constateerde dat Pepi ‘blaakt’ van het zelfvertrouwen. Evenals zijn ploeggenoten, aldus Bosz, maar Van Dongen wilde het vooral over de spits hebben. “Je zei net al dat het lekker is om twee spitsen te hebben die verschillend zijn en allebei goed zijn. Je zei gisteren (vrijdag, red.) ook dat het morgen kan zijn of over twee jaar kan zijn dat de rollen een keer gaan omdraaien tussen Pepi en De Jong. Met drie goals vandaag (zaterdag, red.) is het eerder morgen dan over twee jaar hè?”, zo vroeg Van Dongen aan Bosz. De trainer staat er echter heel anders in. “Nee hoor. Ik ken die speler toch? Die drie goals veranderen dat niet hoor. Dat zou toch heel raar zijn?” Van Dongen probeerde het op een andere manier, dat dat moment wel ‘een keer komt’ als Pepi tien wedstrijden op een rij drie keer scoort. “Ja, maar misschien voor mij niet”, zo was Bosz duidelijk.

Complimenten voor De Jong, kritiek op ESPN

Bosz laat zijn keuze in de spits niet afhangen van een paar wedstrijden of doelpunten. “Ik zit hier nu anderhalf jaar. Ik heb die anderhalf jaar Luuk ook meegemaakt. Die was heel belangrijk voor het elftal. In alles”, zo complimenteerde Bosz zijn aanvoerder, die zaterdagavond wegens fysieke klachten niet in actie kon komen. Het wordt voor Bosz in ieder geval steeds lastiger om Pepi op de bank te houden, zo schrijven de kranten na de prestatie van de Amerikaan tegen FC Groningen althans. Van Dongen wilde van Bosz horen hoe hij de situatie onder controle probeert te houden. Volgens Bosz lukt dat niet als ESPN ‘iedere keer beelden van Luuk gaan laten zien op de tribune wanneer Pepi scoort’. “Daar zie ik de journalistieke relevantie niet van in. Dat was ESPN volgens mij. Dat snap ik echt niet.”

De trainer van de landskampioen is vooral heel erg blij met hoe zijn twee spitsen zich manifesteren. De Jong was dit seizoen immers ook al acht keer trefzeker, al maakte hij er twee in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord op 4 augustus. Pepi staat na zijn hattrick tegen FC Groningen al op negen competitietreffers, waarmee hij gedeeld topscorer is van de Eredivisie. “Ik vind dat Pepi het écht geweldig doet, want je moet toch maar iedere keer als je invalt de motivatie hebben en nu mág hij spelen omdat Luuk er niet bij was en staat hij er toch weer. Ik vind dat heel knap van hem en ben heel blij met twee van deze geweldige spitsen”, zo klonk het namens Bosz.

