Van Hooijdonk ziet Luuk de Jong vertrekken en tekenen bij Eredivisie-club

Pierre van Hooijdonk denkt dat zomaar eens bezig kan zijn aan zijn laatste seizoen als (basis)speler van PSV. Tegenover de NOS fantaseert de oud-voetballer hardop en noemt hij NAC Breda als een mogelijke vervolgstap voor de aanvalsleider van de Eindhovenaren.

De Jong beschikt over een aflopend contract en krijgt momenteel forse concurrentie van Ricardo Pepi. De Amerikaan heeft de ervaren spits de afgelopen weken uitstekend vervangen en klopt nadrukkelijk op de deur bij Peter Bosz. “Ik verwacht dat PSV dan aan De Jong gaat vragen of hij als pinchhitter verder wil achter Pepi. Voor Luuk kan dat natuurlijk ook prima zijn. Hij is terug bij PSV gekomen en heeft nu zijn familie om zich heen”, begint Pi Air.

Luuk de Jong naar NAC?

Vervolgens komt Van Hooijdonk met een opvallende suggestie, waarbij hij zijn supportershart laat spreken. “Maar het kan ook dat Luuk misschien nog te verslaafd is aan het spelen van wedstrijden als basisspeler? Misschien wel bij NAC bijvoorbeeld? Dat zou best kunnen, toch?”, zegt de analist van NOS.

“Ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken, maar dat zijn de afwegingen die Luuk dan moet gaan maken. Het zou mij in ieder geval niets verbazen als de rollen bij PSV volgend jaar zijn omgedraaid”, sluit Van Hooijdonk af.

