Valentijn Driessen neemt opvallend standpunt in over spitspositie bij PSV

Valentijn Driessen is van mening dat er nog niet klaar voor is om te vervangen als eerste spits. De Amerikaan maakt dit seizoen veel indruk en had afgelopen zaterdag met drie doelpunten nog een groot aandeel in de 5-0 overwinning van PSV op FC Groningen, maar Driessen stelt dat De Jong vooralsnog té belangrijk is om uit het elftal te halen. De verslaggever van De Telegraaf plaatst de prestaties van Pepi bovendien in een ander perspectief.

Pepi maakte in de zomer van 2023 de overstap naar PSV. Waar hij tijdens zijn eerste seizoen genoegen nam met een rol als stand-in van De Jong, daar begint hij zijn reserverol inmiddels wel een beetje beu te worden. Zo gaf hij onlangs op een persmoment van de nationale ploeg van de Verenigde Staten nog aan dat hij er klaar voor is om dé spits van PSV te worden. Dat bewijst Pepi met zijn productiviteit, al lijkt Driessen daar niet heel veel waarde aan te hechten. “Wat hebben Almere City, Willem II, PEC Zwolle, NAC en FC Groningen met elkaar gemeen? Al deze vijf clubs staan in het rechterrijtje van de Eredivisie én tegen allen heeft Pepi gescoord”, zo begint Driessen zijn column.

‘Pepi is nog lang geen De Jong’

Pepi maakte er tegen FC Groningen zelfs drie, waardoor hij medetopscorer is van de Eredivisie. De roep om een definitieve basisplaats voor de Amerikaan wordt steeds luider. Zo schreven de Nederlandse kranten na afloop van PSV - FC Groningen dat het voor Peter Bosz steeds lastiger wordt om Pepi op de bank te houden. Driessen gaat daar echter niet in mee. “De Jong weet dat hij - mits fit - altijd de eerste keus van trainer Bosz zal zijn in alle grote wedstrijden. Pepi is er voor de kruimels en die schrikt hij als kruimeldief gretig naar binnen, maar het blijven kruimels. Zelfs bij het nationale elftal van Amerika”, vervolgt Driessen. Pepi kreeg in de afgelopen interlandperiode een serieuze kans bij de nationale ploeg. “In de dubbel tegen Jamaica scoorde Pepi beide wedstrijden, maar het was wel tegen de nummer 61 van de FIFA-wereldranglijst.”

Volgens Driessen komt Pepi vooralsnog bij lange na niet in de buurt van De Jong. “Alle ophef en commotie over Pepi, die eerder mislukte bij het Duitse Augsburg en met FC Groningen degradeerde, ten spijt: Pepi is nog lang geen De Jong”, zo leest het. De Jong is voor PSV immers ‘veel meer dan een spits’, zo stelt Driessen. “Hij is de onbetwiste aanvoerder die op 34-jarige leeftijd nog wekelijks kan leveren. Gelouterd met een van topvoetbalbagage overlopende rugzak is hij een voorbeeld binnen en buiten het veld en de baas in de kleedkamer.” Driessen wijst op het defensieve werk van De Jong, bijvoorbeeld in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. “Terwijl Pepi af en toe zelfs tegen FC Groningen vergat om zijn defensieve taken uit te voeren.”

Driessen hoopt dat Pepi zich niet laat ‘opjutten’ door zijn zaakwaarnemer en niet kiest voor een ‘ongewis’ avontuur in het buitenland. De verslaggever denkt dat Pepi De Jong volgend seizoen al zou kunnen opvolgen. “Mooi zou zijn als hij zich in de tussentijd op internationaal topniveau kan laten zien”, zo klinkt het. In dat geval zou het mes ‘aan twee kanten snijden’ voor PSV, zo denkt Driessen. “Slaagt de Amerikaan, dan kan hij op korte termijn de nieuwe spits van PSV worden en zo niet, dan kunnen de directeuren Marcel Brands en Earnest Stewart op zoek naar een andere topschutter als opvolger van De Jong, en Pepi voor goed geld van de hand doen.”