Daags na nederlaag PSV in Frankrijk zijn er zorgen om Luuk de Jong

had vorig seizoen met 38 doelpunten en 18 assists in 48 wedstrijden in alle competities een gigantisch aandeel in het succes van PSV, maar het moge duidelijk zijn dat het deze jaargang allemaal wat minder van een leien dakje gaat bij de aanvoerder. Zijn vorm baart zelfs ‘zorgen’, zo schrijft Jeroen Kapteijns. De verslaggever van De Telegraaf wijst op het verschil in productiviteit van de spits in het huidige en afgelopen seizoen.

De Jong was vorig seizoen niet te stoppen. Na 34 wedstrijden in de Eredivisie stond de teller op 29 doelpunten en 15 assists, waarmee hij een enorm aandeel had in de eerste landstitel van PSV sinds 2018. De centrumspits was ook in de Champions League goed op dreef. Met vijf doelpunten en twee assists bezorgde hij zijn ploeg bijna hoogstpersoonlijk een plek in het hoofdtoernooi, waarin hij uiteindelijk driemaal tot scoren zou komen.

Artikel gaat verder onder video

De Jong is ook dit seizoen de eerste spits van Peter Bosz, maar drukt een stuk minder zijn stempel op zijn ploeg dan in het afgelopen kampioensjaar. De 39-voudig international, die sinds een paar jaar niet meer beschikbaar is voor het Nederlands elftal, was dit seizoen tot op heden acht keer trefzeker in negentien wedstrijden in alle competities. Zijn laatste doelpunt in de Eredivisie dateert van 2 november, in de verloren topper tegen Ajax. In de Champions League wist De Jong zelfs helemaal nog niet te scoren.

LEES OOK: Beslissing van Bosz roept 'vraagtekens' op: 'Opvallend dat hij niet inviel, gemis is overduidelijk'

De aanvoerder kon dinsdagavond dan ook niet voorkomen dat PSV op bezoek bij Stade Brest een pijnlijke nederlaag leed. Bosz haalde De Jong na 73 minuten naar de kant. “Inmiddels baart ook de vorm van De Jong zorgen. Het verschil in productiviteit met vorig seizoen is groot met nu acht goals in negentien wedstrijden, waar hij er vorig seizoen zestien in had liggen na datzelfde aantal duels”, zo schrijft Kapteijns op de website van De Telegraaf. Kapteijns wijst eveneens op het laatste doelpunt van De Jong, inmiddels bijna anderhalve maand geleden. “Terwijl hij dit seizoen droog staat in de Champions League, waar hij vorig seizoen acht keer scoorde in Europees verband. Door lichte blessures en de opkomst van Ricardo Pepi speelt De Jong dit seizoen minder frequent en dat lijkt toch ten koste te gaan van zijn ritme en scherpte getuige zijn gemiste kansen tegen Brest”, zo leest het.

LEES OOK: Mark van Bommel zorgt voor grote verbijstering met uitspraak over PSV en Liverpool

Pepi maakt indruk

Waar De Jong vorig seizoen onomstreden was, houdt de invulling van de spitspositie bij PSV de gemoederen inmiddels al even bezig. Pepi, die in de zomer van 2023 werd gehaald als stand-in van De Jong en vorig seizoen dan ook genoegen nam met een reserverol, solliciteert nadrukkelijk naar een basisplaats. Hij liet vorige maand bij zijn nationale ploeg al weten dat hij er klaar voor is om dé man te zijn voor PSV. Zijn statistieken liegen er in ieder geval niet om. De Amerikaan kwam dit seizoen twintig keer in actie voor PSV en was al elf keer trefzeker. In de Eredivisie staat de teller op tien doelpunten, terwijl hij slechts vijf keer aan de aftrap verscheen.

Het wordt tijd dat Ricardo Pepi de voorkeur krijgt boven Luuk de Jong Laden... 82.4% Eens 17.6% Oneens 558 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Twee wintertransfers lijken aanstaande bij PSV

De supporters van PSV kunnen zich voorbereiden op in ieder geval twee transfers.