AZ-fans zetten Berghuis op ludieke manier te kijk

Voor was de wedstrijd van Ajax op bezoek bij AZ er eentje om snel te vergeten. De rechtsbuiten speelde een zeer ongelukkige wedstrijd en werd na ruim een uur spelen naar de kant gehaald door Francesco Farioli. Bij het verlaten van het veld probeerden de supporters van AZ hem op ludieke wijze uit de tent te lokken.

Terwijl Berghuis langs het veld onderweg is naar de bank van Ajax, wordt hem vanuit de thuisvakken van alles toegeroepen. Een supporter besloot om de rivaliteit van de Amsterdammers met Feyenoord erbij te halen. “Berghuis, Feyenoorder”, is duidelijk te horen wanneer de aanvaller langsloopt, verwijzend naar zijn verleden in De Kuip. Opvallend daaraan is dat Berghuis ook 92 duels voor AZ heeft gespeeld.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Handsbal van Weghorst wordt doorzien, maar AZ-spelers blijven ontevreden

Als Berghuis de uitspraken van de AZ-fan heeft gehoord, liet hij zich hier niet door van de wijs brengen. Even daarvoor had de linkspoot wel al contact met de tribune, toen er – ogenschijnlijk niet oprecht – naar hem werd geklapt. De routinier klapte terug naar het publiek, waarbij er wel een klein lachje vanaf kon.

Volg de wedstrijd tussen AZ en Ajax in ons liveverslag!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De Boer: ‘Wilde hem naar Ajax halen, maar we hadden een salarisplafond’

Frank de Boer heeft in 2015 een poging gedaan om een 34-voudig Oranje-international naar Ajax te halen.