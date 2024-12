Mike Verweij doet onthulling over Ajax: 'Hij krijgt misschien nóg meer dan Henderson'

Valentijn Driessen is kritisch op de prestaties van in het shirt van Ajax. De journalist van De Telegraaf vindt dat Berghuis het alleen tegen 'kleine' tegenstanders laat zien en twijfelt daarom over zijn toekomst, mede gezien zijn salaris. Berghuis is een van de absolute grootverdieners binnen Ajax.

In de podcast Kick Off van De Telegraaf worden de prestaties van Berghuis besproken. Ajax-watcher Mike Verweij vindt dat de multifunctionele Ajacied beter kan, maar blijft positief over hem: "Berghuis heeft in wedstrijden bewezen dat hij heel veel kan, maar heeft nu nog niet kunnen brengen wat hij moet brengen. Als hij in vorm is, geeft hij het elftal wat extra's", vindt Verweij. "Hij wordt door Farioli als een van de voorbeeldprofs gezien.'

Driessen is kritisch

Driessen is echter een stuk kritischer en vindt het begrip 'voorbeeldprof' niet heel toepasselijk: "Voorbeeldprof moet je in het veld zijn. Hij brengt het elftal iets extra's tegen PEC Zwolle en NEC. Dat soort tegenstanders. Tegen Real Sociedad en Lazio niet. Ik vraag mij af in hoeverre je met hem door moet. Ik zou hem houden, maar niet tegen de voorwaarden waarvoor hij nu onder contract staat", doelt Driessen op het hoge salaris van Berghuis in Amsterdam.

Enorm salaris

"Dat is ook wat er nu besproken wordt", weet Verweij, die aangeeft dat Berghuis een fantastisch salaris opstrijkt in de Johan Cruijff ArenA: "Hij is in de top tijd van Ajax gehaald door Marc Overmars. Hij heeft een kapitaal salaris gekregen. Ik denk dat hij na Jordan Henderson het meest van allemaal krijgt. Misschien krijgt hij nog wel meer dan Henderson", vermoedt Verweij: "Dus daar zal in gesneden moeten worden."

Het salaris van Henderson in Amsterdam zou volgens verschillende Nederlandse media, waaronder het Algemeen Dagblad en De Telegraaf, op jaarbasis zo'n 4.5 miljoen euro bedragen.

