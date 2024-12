Francesco Farioli komt dag na domper tegen Lazio met uitstekend nieuws

Francesco Farioli kan zondag in de eigen Johan Cruijff ArenA beschikken over een volledig fitte selectie. Dat heeft de coach van de Amsterdamse club vrijdagmiddag bekendgemaakt op de website van de nummer drie van de Eredivisie.

Ajax kampte de laatste weken met een aantal blessuregevallen. Mika Godts was al enige tijd uitgeschakeld, terwijl Devyne Rensch recent tegen NEC geblesseerd raakte. Het tweetal begon donderdagavond in de basis tegen Lazio en heeft geen klachten overgehouden aan het duel tegen de nummer vijf van Italië: "Iedereen is fit. Ook Mika Godts en Devyne Rensch zijn goed uit de wedstrijd gekomen", geeft Farioli aan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Pedro raakt tijdens duel tegen Ajax diep onder de indruk van een Ajacied

De trainer van de Amsterdammers treft zondag Almere City in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van trainer Hewdiges Maduro draait een uiterst moeizaam seizoen, maar Farioli is op zijn hoede voor de Flevolanders: "We mogen geen enkel team onderschatten. Almere City FC heeft veel snelle spelers voorin. Bovendien hebben ze een volledige week gehad om te herstellen, dus ze zullen met veel energie het veld opkomen", verwacht de Italiaan.

LEES OOK: Jack van Gelder veegt de vloer aan met Ajax na 'onbegrijpelijke' beslissing

Farioli hoopt dat Ajax het jaar positief kan eindigen in de Johan Cruijff ArenA. Na de wedstrijd tegen Almere City wacht er volgende week donderdag nog een bekerwedstrijd tegen Telstar. Op 22 december wacht voor Ajax de laatste wedstrijd voor de winterstop: Sparta Rotterdam is dan op Het Kasteel de tegenstander.