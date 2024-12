Jack van Gelder veegt de vloer aan met Ajax na 'onbegrijpelijke' beslissing

De raad van commissarissen van Ajax draagt Carolien Gehrels voor als opvolger van Michael van Praag, zo heeft de Amsterdamse club vrijdagochtend bekendgemaakt. De voordracht kan op steun rekenen van de Ondernemingsraad en de Bestuursraad van Ajax. Jack van Gelder reageert op sociale media kritisch op de beslissing van de Amsterdammers.

Van Praag keerde vorig seizoen terug bij Ajax op het moment dat de Amsterdamse club in een crisis verkeerde. De voormalig bondsvoorzitter van de KNVB deed dat om de Amsterdamse club uit de brand te helpen, maar de bedoeling was dat de 77-jarige bestuurder snel weer zou vertrekken. De zoektocht naar een geschikte opvolger heeft even geduurd, maar inmiddels heeft Ajax een geschikte kandidaat gevonden. Gehrels moet de opvolger van Van Praag worden in Amsterdam.

Wie is Gehrels?

Gehrels, 56 jaar, studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen, met een specialisatie in communicatie in organisaties. Ze werkte van 1992 tot 1994 als communicatiemedewerker bij het Onze Lieve Vrouw Gasthuis Amsterdam, alvorens vanaf 1994 drie jaar de functie van adviseur bij Podium bureau voor Educatieve Communicatie te bekleden. Van 1997 tot 2006 werkte Gehrels bij managementadviesbureau Berenschot, waar zij adviezen gaf aan rijksinstellingen en gemeenten. Ze werd op 12 april 2006 benoemd tot wethouder in Amsterdam. Tijdens haar eerste periode was Gehrels verantwoordelijk voor de portefeuilles Kunst en Cultuur, Lokale Media, Sport en Recreatie, Bedrijven, Deelnemingen en Inkoop.

Gehrels heeft zich gedurende die periode sterk gemaakt voor een ‘sportieve stad’. Zo was ze de bedenker en stuwende kracht achter Het Sportplan en haalde ze verschillende sportevenementen binnen. Voor haar inzet en als dank voor haar bestuurlijke diensten ontving ze een Penning van de Sportraad Amsterdam. Na acht jaar naam ze afscheid als wethouder en keerde ze terug naar het bedrijfsleven. Van 2015 tot 2019 was Gehrels voorzitter van de Raad van Toezicht van Women Inc.

Verbazing bij Jack van Gelder

De beslissing van Ajax om te kiezen voor Gehrels als opvolger van Van Praag zorgt vrijdag voor verbazing bij voormalig sportjournalist Jack van Gelder. Op sociale media reageert hij op de voordracht van de 56-jarige vrouw: "Onbegrijpelijk om deze politicus zo’n functie te geven bij een voetbalbedrijf. Ik zie daar liever iemand die uit de top van het bedrijfsleven komt", schrijft een kritische Van Gelder op X.

Van Praag is enthousiast

In tegenstelling tot Van Gelder is President-Commissaris Van Praag van Ajax logischerwijs erg enthousiast over de komst van Gehrels naar Ajax: "Wij zijn zeer enthousiast. Carolien heeft ruime ervaring in het bedrijfsleven, de politiek en op maatschappelijke vraagstukken. Als voormalig wethouder van Amsterdam en ervaren bestuurder bij diverse andere organisaties heeft Carolien bewezen dat ze complexe vraagstukken kan doorgronden en duurzame oplossingen kan aandragen. Wij verwachten dat zij met haar vermogen om partijen te verbinden en de kennis en ervaring die ze heeft, een waardevolle voorzitter van de Raad van Commissarissen zal zijn", geeft hij aan op de website van Ajax.

Onbegrijpelijk om deze politicus zo’n functie te geven bij een voetbalbedrijf. — Jack van Gelder (@jackvangelder) December 13, 2024

