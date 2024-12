Ajax en Farioli krijgen de wind van voren: 'Alsof de datanerds uit zijn school op tilt zijn geslagen'

Ajax heeft donderdagavond geen beste beurt gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Lazio in de Europa League. De Amsterdammers hadden goede zaken kunnen doen in de strijd om een plek bij de bovenste acht, maar leden op eigen veld een pijnlijke 1-3 nederlaag. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij moet trainer Francesco Farioli snel iets bedenken om een ‘zwarte’ kerst te voorkomen.

Verweij is hard voor de hoofdtrainer van Ajax, die al vanaf het begin van zijn dienstverband in Amsterdam wordt bekritiseerd om zijn wisselbeleid. Volgens Verweij wordt ‘meer en meer’ duidelijk dat Farioli ‘zijn selectie de afgelopen maanden aan gort heeft gewisseld’. “Tegen de Italianen, die de koppositie in de Europa League bezetten, was Ajax los zand en ontbraken automatismen en het heilige vuur”, zo leest het op de website van De Telegraaf.

De nederlaag tegen Lazio betekende een nieuwe dreun voor Ajax, dat sinds de hervatting na de interlandperiode in november een zeer povere indruk maakt. “Door de nederlaag in de vorige ronde tegen Real Sociedad en de zeperd tegen Lazio valt Ajax na zes van de acht speelrondes buiten de top acht, maar dat zal op dit moment Farioli’s minste zorg zijn”, zo schrijft Verweij. “De Italiaan moet ervoor zorgen dat de resterende Eredivisie-duels van 2024 tegen Almere City (thuis) en Sparta (uit), plus het bekerduel met Telstar worden gewonnen. Anders verlaten de fans het jaar net zo chagrijnig als zij de Johan Cruijff ArenA verlieten. De trainer moet laten zien dat hij zijn elftal nog drie keer naar een zege kan stuwen.”

Spel van Ajax een ‘onherkenbaar rommeltje’

Willem Vissers, die dit seizoen al regelmatig erg kritisch is geweest op Ajax, heeft geen goed woord over voor het optreden van de Amsterdammers in de zesde speelronde van de Europa League. “De nederlaag hoeft overigens weinig te betekenen, want met tien punten is Ajax vrijwel zeker van de tussenronde. Maar het spel van de laatste weken is een onherkenbaar rommeltje, al moet de volgende tegenstander, Almere City in de ArenA, te doen zijn voor het zwalkende Ajax. Het is alsof de datanerds uit de school van trainer Farioli op tilt zijn geslagen, zo weinig samenhang is soms te zien”, zo schrijft de journalist van de Volkskrant.

Volgens Vissers is het spel van Ajax ook ‘gewoon te wisselvallig’. “Met een middenveld dat te makkelijk over te steken is, met aanvallers die te moeilijk scoren, met een oude doelman die te veel te doen krijgt, met verdedigers die soms balverlies lijden op momenten of plekken waar dat niet kan.” Het optreden van Ajax was niet het enige waar Vissers zich aan ergerde. De zaken buiten het veld bevielen hem evenmin. “Het was ook rond het veld een aparte avond. Bij Ajax laten ze tegenwoordig iemand met een megafoon toe in het vak van de harde kern, die met een versterkte stem het gezang op gang brengt. Het is overal te horen op de wereld. Het klinkt hol en kunstmatig. Er was ook voldoende vuurwerk mee naar binnen gesmokkeld. Handig, als het dak dicht is, maar niet heus dus”, zo doet hij zijn beklag.

Godts kan het verschil niet maken

Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad zag dat de Amsterdammers hun ‘dramatische vorm’ in de Eredivisie doortrokken tegen ‘de slimme en effectieve’ koploper van de Europa League. “Mika Godts kon Ajax bij zijn terugkeer in de basis niet tot een ommekeer inspireren. De ploeg die de voorbije weken steeds voorspelbaarder werd, was tegen Lazio ineens te speels. Daarvoor kreeg het van de beste ploeg van de Europa League en de Spaanse routinier Pedro (37) keihard de deksel op de neus gedrukt.” Volgens Inan was het spel van Ajax niet alleen ‘te speels’, maar ook ‘te gehaast’. “Het meteen doorschakelen naar de zesde versnelling en diverse onnodige hoogstandjes (vooral Traoré) leverden ook genoeg miscommunicaties en slordigheden op”, zo leest het.

