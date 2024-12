Opmerkelijk: Devyne Rensch is vlak voor de 1-2 van Lazio met hele andere dingen bezig

Ajax schoot donderdagavond in de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen Lazio uit de startblokken en maakte via Bertrand Traoré al snel gelijk, maar keek een paar minuten later alweer tegen een achterstand aan. Een opmerkelijke rol bij de tweede Romeinse treffer was er weggelegd voor , die in de aanloop naar het doelpunt van Fisayo Dele-Bashiru nog even rustig zijn sokken goed deed. Pieter Zwart zag dat de verdediger zich vervolgens wel heel eenvoudig voorbij liet spelen.

Ajax was er donderdagavond alles aan gelegen om op eigen veld een goed resultaat neer te zetten tegen Lazio. Niet alleen om goede zaken te doen met het oog op kwalificatie voor de knock-outfase van de Europa League, maar ook om zich te revancheren voor de nederlaag tegen AZ van afgelopen zondag. Het duel met Lazio resulteerde echter in een nieuwe teleurstelling. Ajax hoopte na de vroege gelijkmaker van Traoré in de tweede helft door te kunnen pakken, maar kon een paar minuten later alweer opnieuw beginnen toen Dele-Bashiru de 1-2 achter Remko Pasveer schoot.

Ondanks het feit dat de tweede helft op dat moment alweer vijf minuten op gang was en Traoré dus al had gescoord, bleek nog niet iedereen bij Ajax bij de les. “Vlak na rust valt opnieuw op hoe onachtzaam Ajax omschakelt tegen Lazio. Vlak nadat Traoré uit een vrije trap de stand gelijk getrokken heeft, gokken veel spelers van Ajax dat Hato een gevecht om een afvallende bal wel gaat winnen”, zo schrijft Zwart in een analyse op de website van Voetbal International. Het oog van de hoofdredacteur valt daarbij ook op Rensch. De rechtsback keerde na twee wedstrijden afwezigheid terug in de basiself, maar haalde niet het niveau van voor zijn blessure. In de aanloop naar het tweede Italiaanse doelpunt stond hij niet echt op te letten.

“Taylor en Berghuis staan dicht bij de situatie en kijken ernaar. Rensch doet zelfs rustig zijn sokken even goed”, zo zag Zwart. “Een paar tellen later zit de rechtsback niet kort op Mattia Zaccagni, die een treffer van Dele-Bashiru voorbereidt: 1-2. Taylor is bij de tweede paal de directe tegenstander van de doelpuntenmaker, maar lijkt zich geen moment bewust van het dreigende gevaar.” Ajax kwam die achterstand niet meer te boven. De thuisploeg werd in de slotfase geklopt in de omschakeling. Nadat invaller Nuno Tavares bijna het hele veld over kon steken, schoot Pedro de bal fraai in de verre hoek: 1-3. Door de nederlaag moet Ajax nog flink aan de bak om de tussenronde van de Europa League te kunnen ontlopen.

