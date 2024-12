Analyse Farioli zorgt voor verbijstering: 'Ik ben met stomheid geslagen. Is hij gek?'

Francesco Farioli is trots op het spel van Ajax in de wedstrijd tegen Lazio (1-3 nederlaag). De oefenmeester vindt dat Ajax een overwinning had verdiend en prijst zijn spelers voor de getoonde energie. Analisten Youri Mulder en Wesley Sneijder zijn stomverbaasd door de analyse van Farioli.

“Ik ben teleurgesteld door het resultaat, maar het spel was goed”, luidt het oordeel van Farioli. “Dit was een van onze beste wedstrijden van de laatste tijd en misschien wel van het hele seizoen. De spelers deden het fantastisch tegen een ploeg die bovenaan staan in de Europa League. We hadden vandaag de overwinning verdiend.”

Hoe het komt dat Ajax niet won? “Het is voetbal. Je moet doelpunten maken en er geen incasseren. We hebben vandaag niet het maximale gehaald uit onze vele kansen en daar hebben we een hoge prijs voor betaald bij de spaarzame kansen die we tegen kregen.”

Verslaggever Noa Vahle vraagt of Farioli altijd een positieve benadering hanteert, daar de trainer na de 2-1 nederlaag tegen AZ ook al verbazing wekte met zijn positieve commentaar. “Hoe kan ik zeggen dat ik niet blij ben over ons spel vanavond? Bijna de hele wedstrijd stonden we in hun strafschopgebied”, antwoordt de Italiaan. “We hebben de laatste vijftien minuten vijf of zes grote kansen gecreëerd. We speelden met energie, kwaliteit, korte combinaties, druk op het hele veld, tegen een ploeg met veel fysieke kracht.”

Mulder en Sneijder zijn stomverbaasd

In toekomstige wedstrijden wil Farioli ‘dezelfde teamgeest, dezelfde concentratie, dezelfde kracht en dezelfde energie’ zien als tegen Lazio, zegt hij tot slot. Analist Mulder reageert: “Ik ben met stomheid geslagen. Zijn wij gek of is hij gek? We hebben een totaal andere wedstrijd gezien. Ik heb geconcentreerd zitten kijken en heb een tegenstander gezien die verdiend gewonnen heeft, niet omgekeerd.”

Sneijder kan het interview ook maar moeilijk geloven. “Of ik moet heel erg aan mezelf gaan twijfelen, of het moet bij Farioli allemaal heel positief zijn. Ik denk dat dat het is. Ik hoop voor zijn spelers dat hij wel realistisch is in de kleedkamer. Anders blijft het zo maar doorgaan. Hij zegt dat ze een groot deel van de wedstrijd in het strafschopgebied van de tegenstander speelden, met vijf of zes opgelegde kansen in het laatste kwartier… Of ik heb een heel andere wedstrijd zitten kijken, of hij zit nog in de emotie. Misschien zijn wij inderdaad gek geworden.”

