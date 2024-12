Hélène Hendriks roept speler van Lazio: 'Kom gezellig bij ons aanschuiven!'

Bij de nabeschouwing op Ajax – Lazio werden Hélène Hendriks, Youri Mulder en Wesley Sneijder vergezeld door . De aanvaller van Lazio keerde terug in zijn geboortestad, maar zat negentig minuten op de bank.

Omdat hij niet in actie kwam, moest Noslin na afloop sprintjes trekken met de wisselspelers van Lazio. Hij werd tijdens het uitlopen toegesproken door Hendriks: “Gefeliciteerd! Jammer dat je er niet in kwam. Kan je niet even gezellig aanschuiven?” Noslin zei dat hij nog twee minuten moest uitlopen en daarna wilde aanschuiven, wat ook gebeurde.

Artikel gaat verder onder video

“Stiekem had je gehoopt dat je erin mocht komen, maar ik ben meer dan blij dat we hebben gewonnen”, zei Noslin. “Volgens mij zijn we ook door naar de volgende ronde.” Met zestien punten lijkt Lazio inderdaad verzekerd van een plek in de top acht van de competitiefase van de Europa League. De ploeg gaat op basis van het doelsaldo zelfs aan kop.

LEES OOK: Sneijder ziet 'verloren' Ajax-speler tegen Lazio

Noslin bevriend met Sneijder

Noslin verkeert in goede vorm - hij scoorde een week geleden driemaal tegen Napoli in de Coppa Italia (3-1 zege) en gaf maandag als invaller een assist in de competitiewedstrijd tegen dezelfde ploeg (0-1 zege) – maar mocht desondanks niet invallen. “De trainer wilde me fris houden voor de wedstrijd van maandag tegen Inter”, zei Noslin daar zelf over. “Hopelijk mag ik die wedstrijd spelen. Ik sta altijd achter de keuzes die de trainer maakt.”

Noslin is goed bevriend met Sneijder, met wie hij in het verleden samenwerkte bij amateurclub DHSC. Sneijder geniet dan ook van de de opmerkelijke opmars van de aanvaller en zegt dat Nederlandse clubs 'toch wel hebben zitten slapen'. De analist knipoogt verder Marco Baroni zal aanspreken om ervoor te zorgen dat Noslin maandag in de basis begint in het thuisduel met Inter. Sneijder kreeg na het gesprek zelfs het wedstrijdshirtje van Noslin.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sneijder na zeperd Ajax: 'Hij kijkt continu om zich heen: wie moet ik oppakken?!'

Wesley Sneijder weidt uit over een speler van Ajax die ongelukkig speelde tegen Lazio.