Ajax krijgt op het veld van Napoli een nieuwe waarschuwing: Nederlander in topvorm

Ajax is in aanloop naar het Europa League-treffen met Lazio gewaarschuwd voor de Italiaanse opponent. Lazio reist namelijk in goede vorm af naar de Europese ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA. In Napels was de ploeg van trainer Marco Baroni met 0-1 te sterk voor koploper Napoli. Een belangrijke rol was hierin weggelegd voor .

Afgelopen donderdag stonden Lazio en Napoli ook tegenover elkaar, maar dan in de Coppa Italia. Die avond vertolkte Noslin met drie treffers de absolute hoofdrol. Desondanks moest de voormalig Fortuna Sittard-aanvaller zondagavond gewoon plaatsnemen op de bank in de Serie A-topper. Als invaller kwam Noslin een kleine twintig minuten voor tijd in het veld en deed hij Napoli wederom flink wat pijn.

Deze keer was de aanvaller niet goed voor een doelpunt, maar was hij op fraaie wijze de aangever op de winnende treffer. Met een heerlijke pass stuurde Noslin Gustav Isaksen weg, die naar binnenkwam en fraai raak schoot in de verre hoek: 0-1. Het was voor Noslin zijn eerste assist van dit seizoen. Daarnaast was hij deze voetbaljaargang nog tweemaal trefzeker voor Lazio.

Lazio-trainer verlangt meer van Noslin

Lazio-trainer Baroni is in zijn nopjes met de goede resultaten van afgelopen week, maar maant zijn ploeg wel tot bescheidenheid. Daarnaast wil de Italiaanse oefenmeester nog meer zien van Noslin. "Noslin moet wel beter worden, maar ik meen het als ik zeg dat mijn selectie geen A-deel of B-deel heeft. Ze maken het me allemaal zo moeilijk om er elke week weer elf te kiezen", looft Baroni zijn ploeg.

