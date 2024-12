Nederlander plotseling op schot voor Ajax-opponent: hattrick tegen Serie A-koploper

Ajax krijgt donderdagavond een serieuze waarschuwing van SS Lazio, de aankomende tegenstander in de Europa League. De club uit Rome bereikt door een3-1 zege op Serie A-koploper Napoli de achtste finale van het toernooi om de Coppa Italia. (ex-Fortuna Sittard) tekende voor alle drie de doelpunten.

Noslin (25) speelde vier jaar geleden nog voor de amateurs van DHSC in Utrecht, maar kreeg alsnog een kans in het betaald voetbal. Bij Fortuna Sittard verdiende hij in de winterstop van het seizoen 2023/24 een droomtransfer naar de Serie A, waar Hellas Verona drie miljoen euro voor hem neertelde. Een halfjaar later had Lazio al genoeg gezien en verkaste Noslin voor het viervoudige (twaalf miljoen) naar Rome.

In de Serie A staat Noslin, die tot op heden zes keer in de basis verscheen en net zo vaak als invaller werd gebracht, inmiddels op twee goals namens Lazio. In het bekertoernooi, waarin bij beide elftallen een aantal vaste krachten rust krijgt, gaat de aanvaller echter als een speer van start. Tegen Lazio opende Noslin na een dik halfuur spelen de score door een hoekschop van dichtbij binnen te koppen. Napoli kwam amper vijf minuten later weer langszij, maar nog voor rust herstelde Noslin de voorsprong na een knappe lichaamsschijnbeweging. De tweede helft was vervolgens nog geen vijf minuten onderweg toen Noslin zijn hattrick completeerde. Op aangeven van Mattia Zaccagni knikte de aanvaller bij de tweede paal tegendraads raak: 3-1. Dat zou na 90 minuten ook de eindstand van het duel blijken.

Napoli hoeft niet lang te wachten op een kans om revanche te nemen op Lazio. Aankomende zondag staan beide clubs opnieuw tegenover elkaar, dit keer in competitieverband en in Napels. Vier dagen later reizen de Romeinen af naar Amsterdam, waar Ajax wacht in de zesde speelronde van de Europa League. Lazio gaat momenteel aan kop in de competitiefase van het tweede Europese clubtoernooi, met dertien punten uit vijf duels. Ajax staat voorlopig zesde, met drie punten minder dan de aankomende tegenstander.

