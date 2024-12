Noslin komt met opvallende onthulling over Wesley Sneijder: ‘Hij zei tegen mijn moeder…’

De doorbraak van Lazio-aanvaller is voor een groot deel te danken aan Wesley Sneijder, zo vertelt de aanvaller tegenover De Telegraaf. De recordinternational hielp Noslin in zijn tijd bij DHSC en gaf hem ‘ontzettend veel vertrouwen’.

Tijjani Noslin schitterde deze week met een hattrick tegen Napoli en is sowieso bezig aan een ongekende doorbraak in de internationale voetbaltop. Hoe anders had deze situatie kunnen zijn, als Noslin Sneijder nooit had ontmoet. De aanvaller belandde in 2020 bij DHSC. "Ik had nog nooit van de club gehoord, ging er zonder enige verwachting naar toe. Ik wilde gewoon voetballen. Het bleek de club te zijn van Wesley Sneijder. Eerst geloofde ik het niet, dacht dat het een grap was”, doet Noslin een boekje open.

Voetbal was destijds op een lager pitje komen te staan bij de vleugelspeler. “Na vijf wedstrijden had ik al vijf keer gescoord. Wesley zei tegen mijn moeder dat hij mij heel graag wilde helpen. Eindelijk zag iemand het in mij zitten en niet de minste. Dat gaf mij ontzettend veel vertrouwen”, zegt Noslin.

Mounir El Hamdaoui

Ook Mounir El Hamdaoui schoot Noslin te hulp. De voormalig aanvaller bood zich aan als begeleider van de aanvaller. “Mounir geloofde net als Wesley ook in mij en ging stages regelen”, legt hij uit. De vleugelspeler kon direct aan de bak bij TOP Oss, totdat zelfs Eredivisieclub Fortuna Sittard zich meldde. Dat allemaal dankzij Sneijder. “Wesley kende de Turkse eigenaar van Fortuna en zo ging het balletje rollen. Man, wat was ik dankbaar dat ik iedere dag voetballer mocht zijn”, sluit hij af.

