'Directeurtje' duidelijk over toekomst VI: 'Ik denk dat die kans wel groot is nu...'

Marco Louwerens heeft zich tegenover De Telegraaf uitgelaten over de toekomst van Vandaag Inside. De voormalige televisiedirecteur van Talpa, die momenteel alleen nog als ‘oliemannetje’ wordt ingezet bij VI, denkt te weten of de talkshow van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp volgend jaar nog op de buis is.

Louwerens verraste vorig jaar door te stoppen als televisiedirecteur van Talpa, waarna hij werd opgevolgd door Frans Klein. Momenteel is Louwerens nog wél op freelancebasis actief bij het mediabedrijf van John de Mol. ‘Directeurtje’, zoals de voormalige tv-baas genoemd wordt in VI, gaat in op de toekomst van het programma.

Het is namelijk nog maar de vraag of Vandaag Inside volgend jaar nog te zien is op de Nederlandse televisie. De contracten van de hoofdpersonen van het SBS-programma lopen af. Louwerens ziet Vandaag Inside doorgaan: “Ik denk dat die kans wel groot is nu iedereen weer goed in zijn vel zit”, is ‘Directeurtje’ duidelijk tegenover De Telegraaf.

‘Belachelijke suggestie’ over salaris Derksen, Genee en Van der Gijp: ‘Ze verdienen goed’

Op sommige kanalen werd gesuggereerd dat de heren van Vandaag Inside bedragen van rond de twee miljoen euro per persoon per jaar verdienen. Louwerens is kraakhelder over deze geruchten. “Dat is een belachelijke suggestie. Ze verdienen goed, en terecht. Maar hoeveel ga ik hier niet zeggen”, sluit hij af.

