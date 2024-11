Angela de Jong geeft Wilfred Genee kwetsende bijnaam na Vandaag Inside-rel

Angela de Jong haalt in haar column in het Algemeen Dagblad stevig uit naar Wilfred Genee, die er maandagavond met zijn getreiter voor zorgde dat Johan Derksen al na vier minuten opstapte in Vandaag Inside. Hoewel de nieuwste rel volgens de televisiecriticus zeker niet het einde van de talkshow in lijkt te luiden, wordt er volgens De Jong wel een 'groter probleem' door blootgelegd.

Het opstappen van Derksen is de laatste in een reeks van opstootjes en relletjes rond de talkshow die de vraag oproepen of het programma nog wel toekomst heeft. "Conflicten en wedstrijdjes verpissen kunnen daar nog zo hoog oplopen, maar uiteindelijk worden de drie mannen gegijzeld door het succes van hun talkshow en het krankzinnige bedrag dat ze maandelijks op hun bankrekening krijgen gestort", schrijft De Jong echter. "Zonder zijn ze namelijk niks."

"Dan is Johan Derksen een oude, werkloze knorrepot uit Grolloo die van verveling drie keer per dag zijn tuin staat te sproeien", vervolgt De Jong. "Is Wilfred de Zuiger een presentator van een vrijdagmiddagprogrammaatje op een marginale radiozender en een kansloze kroegzanger. En Gijp? Die zou het liggend op zijn nieuwe bankje zo sneu vinden voor al die mensjes die hun favoriete show moeten missen." Om die reden twijfelt De Jong er 'geen moment' aan dat het drietal dinsdag 'gewoon' weer 'achter het obligate kaasplankje' zal plaatsnemen aan de Vandaag Inside-tafel.

'De ooit zo onverwoestbare chemie van VI glipt de mannen door de vingers'

Toch legt het opstappen van Derksen volgens De Jong 'een groter probleem bloot': "Want er is wel degelijk iets aan de hand. Iets dat op het oog escaleert in een conflict over mokken, tot vervelens toe geplugde liedjes, lijstjes onderwerpen en opgekropte woede omdat Papoea Nieuw-Guinea wéér niet besproken is (of wel, maar dan te kort) maar dat ongewild een groter probleem blootlegt. Namelijk: de ooit zo onverwoestbare geachte chemie van VI glipt de mannen door de vingers. Als die al niet geheel verdwenen is." Verderop beschrijft de columniste hoe Derksen 'zichzelf en vooral zijn eigen mening zo belangrijk is gaan vinden', terwijl Genee 'zich overduidelijk miskend en ondergewaardeerd voelt' omdat hij bij Talpa niet zijn gewenste interviewprogramma náást VI mag maken.

"Dus loopt hij al tijden te muiten en gebruikt VI als particuliere reclamezuil voor zijn badjassen en maskers, voor zijn boekingsbureau Showbird en zijn zangambities", vat De Jong kernachtig samen hoe Genee met zijn telerustelling omgaat. "Oftewel: hij en Derksen zijn niet langer dienstbaar aan het programma, het programma is dienstbaar aan hen", luidt de conclusie.

