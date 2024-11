Het plotseling opstappen van Johan Derksen in de maandaguitzending van Vandaag Inside is nog diezelfde avond besproken in de concurrerende talkshow Bar Laat. Presentatrice Sophie Hilbrand vertoont de opmerkelijke beelden uit VI, waarop tafelgast Charles Groenhuijsen van leer trekt tegen het programma, dat hij zelfs 'de Donald Trump van de Nederlandse televisie' noemt.

VI was nog maar vier minuten bezig, toen Derksen er schoon genoeg van had. Een opmerking van presentator Wilfred Genee viel dusdanig verkeerd bij De Snor dat hij zijn tafelgenoot uitmaakte voor 'geweldige flapdrol'. "Weet je wat, René, ik ben er wel klaar mee. Laat hem de tering krijgen, ik ga naar huis", sprak Derksen vervolgens, waarop hij inderdaad opstapte, wegliep en de terugreis naar Grolloo aanving.

Artikel gaat verder onder video

Groenhuijsen, voormalig Amerika-correspondent van het NOS Journaal en later presentator van Op1, zegt desgevraagd te verwachten dat Derksen dinsdag 'gewoon' weer aan tafel zal verschijnen. "Ja, Vandaag Inside is de Donald Trump van de Nederlandse televisie. Áls ik maar in het nieuws ben! Elke dag is er wat. Je ziet ook in de media elke dag weer dat Derksen wat heeft gezegd of Genee wat heeft gezegd of Gijp wat heeft gezegd", aldus Groenhuijsen.

"Het gáát maar door en dan ga je die stukjes lezen en dan denk je: de volgende dag gaan ze gewoon weer door", vervolgt Groenhuijsen. "Die jongens verdienen een godsvermogen en hebben een fantastisch succes, chapeau, geen misverstand, maar het is een entertainmentprogramma", aldus de journalist, die de kans klein acht dat de nieuwste rel het einde van Vandaag Inside inluidt. "Ja, ik durf wel te wedden dat Derksen er morgen (dinsdag, red.) weer zit. Of overmorgen. Misschien rekken ze het iets, maar het zou me zeer verbazen als hij echt wegblijft", aldus Groenhuijsen.

