Wilfred Genee clasht óók keihard met Valentijn Driessen

Wilfred Genee clashte maandagavond in Vandaag Inside niet alleen met Johan Derksen, maar ook met Valentijn Driessen. In het slot van de uitzending kreeg de presentator het aan de stok met de tafelgast.

Driessen noemde Genee ‘een enorme zuiger’, naar aanleiding van de ruzie tussen Genee en Derksen die ervoor zorgde dat Derksen al na vier minuten vertrok bij Vandaag Inside. Genee gaf toe dat hij ‘de strijd wilde aangaan’ met Derksen over de inhoud van het programma. Dat vond Driessen geen goed idee, maar Genee wel. “Ja, natuurlijk, maar dat is toch ook logisch? Dat is toch wie wij zijn? Dat doen we al jaren.”

Driessen antwoordde: “Je doet het alleen omdat je gepikeerd bent om wat hij zei over de promotie van je mokken.” Derksen was geen fan van de wijze waarop Genee zijn nieuwe nummer, Zomaar Een Avond in de Kroeg, promootte. Genee antwoordde met stemverheffing: “Het gaat om het totaalplaatje, dat je samen aan iets bouwt!”

“Dat doen we al jaren, dan kan het soms misgaan. Misschien is het kinderachtig hoe ik het doe, maar dat was hoe ik me er op een gegeven moment bij voelde. Dat bouwt een hele tijd op. Dat had René een paar weken geleden, dan zit het op een gegeven moment zó hoog en dan ontplof je even”, aldus Genee. Met die opmerking zorgde hij voor onbegrip bij Driessen.

Driessen: “Ga weg man! Je maakt het veel te groot man. ‘Dan ontplof je’, wat ontplof je nou man? Waar gaat het nou over?” Genee kon die opmerking duidelijk niet waarderen. “Wat zit je nou te lullen? Wat zit jij nou te lullen?” Driessen: “Waarom moet jij nou ontploffen? Hoe oud ben je?”

De woordenwisseling duurde nog even voort. Genee gaf toe dat hij van tevoren de intentie had om er een ‘spannende uitzending’ van te maken. “Het is helemaal niet spannend, want hij is weg”, antwoordde Driessen. “Ik vind wel dat je niet zo snel weg moet gaan, maar gewoon de strijd moet aangaan. Misschien is het ook vermoeidheid bij hem.” Genee reageerde: "Voor de duidelijkheid: het was niet mijn intentie dat hij weg zou gaan. Dus Johan, kom morgen gewoon terug.”

VIDEO - Johan Derksen loopt weg uit uitzending Vandaag Inside: 'Ik ben er wel klaar mee'