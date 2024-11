Er gebeurt iets opvallends met René van der Gijp als Johan Derksen woedend vertrekt

Het plotselinge vertrek van Johan Derksen in de uitzending van Vandaag Inside van maandagavond maakt het nodige los bij de kijkers van het programma. Er wordt op sociale media flink gesproken over wie er schuldig is aan de volgende rel, maar ook de houding van René van der Gijp komt ter sprake.

RTL Boulevard-journalist Rob Goossens meldt zich direct na het weglopen van Johan Derksen in de uitzending op sociale media en komt tot een opvallende conclusie, die ook door andere kijkers van het programma getrokken wordt. Van der Gijp bloeit volgens Goossens en een aantal kijkers van het programma namelijk volledig op sinds het moment dat Derksen de studio verliet.

Eerlijk is eerlijk: René van der Gijp lijkt veel meer in z'n sas zonder Derksen erbij nu", schrijft een kijker op X, waar Goossens instemmend op reageert: "Dit is wel pijnlijk waar. Gijp bloeit totaal op", ziet de journalist. "Van der Gijp wil gewoon sport Gijp, dat weten we toch? Nu krijgt hij daarvoor alle ruimte natuurlijk", stelt een andere kijker van het programma.

VIDEO - Wilfred Genee reageert op weglopen boze Johan Derksen