Verweij pakt Derksen en Van der Gijp aan: 'Grof schandaal'

Mike Verweij begrijpt weinig van de manier waarop René van der Gijp en Johan Derksen vorige week reageerden op het racisme-incident bij FC Twente – Lazio. De journalist van De Telegraaf zag de Vandaag Inside-analisten het incident bagatelliseren.

Aanvaller Loum Tchaouna stapte geëmotioneerd van het veld, nadat hij naar eigen zeggen racistisch werd bejegend door het Twente-publiek. Vrijdag zei Van der Gijp dat oerwoudgeluiden richting zwarte spelers niet inherent racistisch zijn, maar puur bedoeld zijn om een speler te kwetsen. Derksen sprak van ‘balorigheid’. Daarentegen maakten Wilfred Genee en Hélène Hendriks wel duidelijk oerwoudgeluiden wel degelijk racistisch te vinden.

De UEFA was het daarmee eens, want een deel van de Vak P-tribune moet in de volgende thuiswedstrijd tegen Union Sint-Gillis leeg blijven. “Dat een Nederlandse club wordt gestraft vanwege racisme, vind ik een gigantisch dieptepunt”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Bij Vandaag Inside werd het een beetje gebagatelliseerd, zo van: ‘Balorigheid, hoort erbij, daar moet je niet te zwaar aan tillen.’ Nou, dit moet je bij de wortel uitroeien. Het is echt een grof schandaal.”

Valentijn Driessen zegt niet op te kijken van het racisme op de tribunes van De Grolsch Veste. “Er zitten bij wedstrijden altijd imbecielen tussen die allerlei rare dingen roepen. Daar moet je niet raar van opkijken. Dat er dan collectief wordt gestraft, tja, dat is dan maar zo.”