René van der Gijp kan maar één conclusie trekken na 'penaltymomenten' bij Ajax

Willem II maakte zondag geen aanspraak op een strafschop tegen Ajax, zegt Valentijn Driessen bij Vandaag Inside. In de blessuretijd van de wedstrijd claimden de Tilburgers een penalty, maar ze kregen nul op het rekest van scheidsrechter Marc Nagtegaal. Volgens René van der Gijp is het goed dat de videoscheidsrechter zich niet bemoeide met het moment.

Er was contact tussen Kian Fitz-Jim en Emilio Kehrer, maar in de ogen van Driessen niet genoeg om een penalty te rechtvaardigen. Bovendien zou een goed resultaat voor de thuisploeg ook niet verdiend zijn geweest, vindt hij. Willem II verloor de wedstrijd met 1-2. “Willem II bakte er niks van en kwam in de eerste helft bijna niet over de middenlijn. Ze scoorden toevallig, maar daarna heb ik ze niet gezien. Dan beginnen ze nog te janken over een penalty in de laatste minuut, maar daar hadden ze helemaal geen recht op. Voor mij is dit geen penalty.”

Artikel gaat verder onder video

Eerder in de wedstrijd had Ajax juist om drie penalty’s gevraagd, die het ook niet kreeg. René van der Gijp kan daar maar één conclusie over trekken. “Ik ben echt blij dat de VAR (Jeroen Manschot, red.) bij alles wegblijft. Je moet alleen op de lijn komen als het zó ontzettend duidelijk is dat de scheidsrechter ernaast zit. Maar bij het moment met Klaassen staat de scheidsrechter er twee meter vandaan. Daar moet geen VAR tussenkomen. Beter kan de scheidsrechter er niet voor staan, en hij vindt het niks. Prima toch?”

Scheidsrechters moeten meer vrijheid krijgen om beslissingen te nemen, vindt de oud-aanvaller. “Je moet die scheidsrechter ook wel scheidsrechter laten zijn. Ik ben bang dat al het slechte gefluit mede door de VAR komt. Ze denken steeds: wat als ik ernaast zit… Laat die man nou gewoon z’n ding doen.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Een andere trainer uit de Eredivisie kruipt heel even in de huid van Francesco Farioli: "Vijf battles to go." 🔗

👉 Ajax krijgt een open sollicitatie van een oude Champions League-held: "Ik wil trainer worden." 🔗

👉 Manchester United heeft zijn oog laten vallen op Abdellah Ouazane, die wordt vergeleken met Jude Bellingham. 🔗

👉 Een vertrek van Francesco Farioli naar één club wordt uitgesloten: 'Daar gaat hij echt niet heen.' 🔗

👉 De zaakwaarnemer van Brian Brobbey noemt twee ideale vervolgclubs: 'Daar zou hij het geweldig doen.' 🔗