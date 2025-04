‘Ernstige tekortkoming’ aan ‘absurd’ WK voor clubteams

Aankomende zomer gaat de eerste editie van het uitgebreide WK voor clubteams van start. Het nieuwe toernooi kan rekenen op flinke kritiek vanuit allerlei hoeken, maar daags na de kwartfinales van de Champions League ziet Aritz Gabilondo van de Spaanse krant AS nog een ‘ernstige tekortkoming’.

Kritiek

De uitbreiding van het toernooi van zeven naar 32 teams bezorgt de FIFA een hoop kritiek. Allereerst het prijzengeld. Er wordt veelal gesproken over het feit dat de voetbalbond het toernooi belangrijker wil maken door gigantische prijzengelden uit te keren. Zo verdient de winnaar van het toernooi in de Verenigde Staten maximaal zo’n 115 miljoen euro.

'Te veel wedstrijden'

Artikel gaat verder onder video

De belasting van de spelers is een tweede kritiekpunt. Bondscoach Ronald Koeman sprak zich hier onlangs ook over uit: “Ik heb eerlijk gezegd helemaal niets met dat toernooi”, zei de Zaandammer. Koeman wijst op de vele blessures in het huidige voetbal: “Dat heeft alleen maar te maken met het spelen van te veel wedstrijden. En dat gaat uiteindelijk ten koste van het voetbal.”

LEES OOK: FIFA neemt beslissing: mag Ajax naar het WK voor clubs?

Champions League

Gabilondo zag deze week hoe FC Barcelona en Arsenal zich plaatsten voor de halve finales van de Champions League. ‘Pijnlijk’ genoeg zullen deze ‘giganten’, zoals de journalist de clubs noemt, afwezig zijn op het WK. Volgens Gabilondo is dat een teken dat er iets niet deugt aan het kwalificatiesysteem van het toernooi.

© Imago

'Zogenaamd de beste teams ter wereld'

Aan het wereldkampioenschap doen, zoals de naam al verklapt, clubs van over de hele wereld mee. Er mogen ‘slechts’ twaalf Europese teams meedoen; maximaal twee per land. Omdat Chelsea en Manchester City in de kwalificatiereeks van 2021 tot 2024 allebei de Champions League wonnen, is er geen plek meer voor bijvoorbeeld Arsenal, dat volgens Gabilondo in veel betere vorm’ verkeert.

De ‘zogenaamd beste teams van de wereld' plaatsen zich dus niet allemaal, volgens de Spanjaard. Gabilondo noemt het ‘absurd’ dat bijvoorbeeld RB Salzburg wel geplaatst is voor het toernooi (op basis van een vierjarig klassement) en FC Barcelona niet. Real Madrid en Atlético Madrid zijn namens Spanje namelijk al geplaatst.

© Imago

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Gecancelde Viaplay-commentator Jean-Paul Rison reageert voor het eerst op ophef 🔗

👉 Amerikaanse speelsteden willen €575 miljoen extra voor het WK 🔗

👉 'Misleidende constructie' bij Vitesse: 'Licentiecommissie op het verkeerde been gezet' 🔗

👉 'Nieuwe Royston Drenthe' gespot in Oranje: 'Dat gáát maar, dat Duracell-batterijtje' 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗