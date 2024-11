UEFA straft FC Twente keihard voor racisme tijdens wedstrijd tegen Lazio

FC Twente is door de UEFA fors bestraft door de misdragingen van de supporters tijdens het Europa League-duel met S.S. Lazio. De Europese voetbalbond acht de racistische en discriminerende uitingen van tijdens die wedstrijd bewezen. Als gevolg daarvan zal een deel vand e fanatieke Vak-P tribune gesloten blijven bij de thuiswedstrijd tegen Union Saint-Gilloise, die gespeeld wordt op donderdag 28 november. Dat meldt FC Twente via de officiële kanalen.

Tijdens de eerstkomende thuiswedstrijd van de Tukkers in de Europa League zal dus een deel van Vak-P gesloten blijven en mogen daar geen toeschouwers naar binnen. FC Twente weet nog niet welke vakken dit betreft, informatie hierover volgt later via de UEFA. "Volgens de UEFA staat vast dat supporters een Lazio-speler bij de 0-2 racistisch en discriminerend hebben bejegend", schrijft algemeen directeur Dominique Scholten in zijn wekelijkse nieuwsbrief voor FC Twente. "Helaas bevestigt intern onderzoek dit."

De directeur van FC Twente is niet te spreken over dit gedrag, zo laat hij weten. "Het is triest dat dit in ons stadion heeft plaatsgevonden. Dit gedrag is onacceptabel, FC Twente onwaardig en raakt ons allen diep. De impact die dit heeft op de goedwillende supporters, spelers en staf is groot. We stellen alles in het werk om de daders op te sporen, hen te bestraffen en om de boete op hen te kunnen verhalen. Voor personen die dit gedrag vertonen is geen plek in ons stadion. Nogmaals, we zetten alles in om de daders te identificeren."

Daarnaast krijgt FC Twente ook een forse boete van de UEFA voor onder meer het gooien van drinkbekers en een getoond spandoek. Dit betreft een boete van in totaal € 83.125,-. "De eerste daders zijn geïdentificeerd en de kosten worden op hen verhaald. Ook kunnen zij rekenen op een stadionverbod", laat Scholten weten. Het is niet bekend of deze boete ook is voor de spreekkoren 'UEFA maffia'.

