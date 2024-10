Lazio deelt beelden van mogelijk racisme bij FC Twente: UEFA onderzoekt of geluiden 'authentiek' zijn

Er zijn beelden opgedoken waarin het racisme van FC Twente-supporters in de richting van Lazio-speler te horen zou zijn. Lazio deelde via Instagram de beelden van de 0-2 van Gustav Isaksen en daarin zijn overduidelijk oerwoudgeluiden te horen. Jeroen Kapteijns van De Telegraaf meldt op X dat er wordt onderzocht of deze geluiden authentiek zijn of dat ze er mogelijk in gemonteerd zijn.

In de slotfase van de wedstrijd tussen FC Twente en Lazio verliet Tchaouna geëmotioneerd het veld in De Grolsch Veste. De Franse aanvaller zou naar eigen zeggen racistisch zijn bejegend door de FC Twente-supporters. Lazio-trainer Marco Baroni, die eigenlijk Pedro naar de kant wilde halen, wisselde daarop Tchaouna in plaats van de voormalig FC Barcelona-speler. Na afloop bevestigde de Italiaanse oefenmeester dat de Tchaouna zich racistisch bejegend voelde en dat hij de Franse aanvaller daarom naar de kant haalde. "Dat klopt. Ik wil er geen woorden aan vuil maken en vind het vreselijk. Het hoort niet thuis in zo’n mooi stadion”, wordt Baroni geciteerd door ESPN.

“De door Tchaouna als racistisch ervaren bejegening bij FC Twente - Lazio zou om dit moment gaan. Er zijn geluiden te horen die verdacht veel lijken op zogenaamde oerwoudgeluiden. FC Twente heeft aangegeven de zaak grondig te gaan onderzoeken”, aldus Kapteijns op X. “Een van de zaken die onderzocht worden is of de geluiden die bij deze opname te horen zijn authentiek zijn of dat ze er mogelijk in gemonteerd zijn. Er bestaat enige twijfel over de authenticiteit van deze opname. FC Twente gaat op zoek naar meer materiaal van hetzelfde moment.”

FC Twente wil grondig onderzoek

Bij monde van algemeen directeur Dominique Scholten liet FC Twente al weten de onderste steen boven te willen inzake het vermeende racisme. “Elke vorm van racistisch gedrag is volstrekt onacceptabel. We zullen dit onderzoeken en waar nodig keihard optreden”, liet hij weten in de nieuwsbrief van FC Twente.

FC Twente wacht mogelijk forse sanctie

Mocht de UEFA bewijs vinden voor het racisme van de FC Twente-supporters, dan kan dat de Enschedese club een forse straf opleveren. De Europese voetbalbond treedt doorgaans hard op tegen racisme. Daarnaast zongen de fans van FC Twente tijdens de wedstrijd meermaals anti-UEFA-liederen en er werden plastic bekers op het veld gooit.

