FC Twente reageert op racisme-rel en gaat waar nodig ‘keihard optreden’

FC Twente gaat onderzoeken of Lazio-speler Loum Tchaouna daadwerkelijk racistisch is bejegend in De Grolsch Veste tijdens het Europa League-duel van donderdag. Dat meldt algemeen directeur Dominique Scholten vrijdag in de wekelijkse nieuwsbrief van FC Twente.

“Na afloop van de wedstrijd gaf Lazio-speler Loum Tchaouna aan dat hij in de slotfase vanaf de tribune racistisch is bejegend”, staat Scholten stil bij het mogelijke incident in het stadion van FC Twente. “Elke vorm van racistisch gedrag is volstrekt onacceptabel. We zullen dit onderzoeken en waar nodig keihard optreden.”

In de slotfase van de wedstrijd verliet Tchaouna geëmotioneerd het veld in De Grolsch Veste. De aanvaller zou naar eigen zeggen racistisch zijn bejegend door de FC Twente-supporters. Lazio-trainer Marco Baroni, die eigenlijk Pedro naar de kant wilde halen, wisselde daarop Tchaouna in plaats van de voormalig FC Barcelona-speler.

Na afloop bevestigde de Italiaanse oefenmeester dat de Tchaouna zich racistisch bejegend voelde en dat hij de Franse aanvaller daarom naar de kant haalde. "Dat klopt. Ik wil er geen woorden aan vuil maken en vind het vreselijk. Het hoort niet thuis in zo’n mooi stadion”, wordt Baroni geciteerd door ESPN.

Ook FC Twente-trainer Joseph Oosting reageerde op het vermeende racisme, al had de coach er tijdens de wedstrijd niets van meegekregen. “Ik heb het niet gehoord. Ik heb wel gezien dat de speler naar het publiek stond te zwaaien, uit te dagen of hoe je het ook mag noemen. Maar uiteindelijk, ja… Hij is naar binnengegaan. Maar nogmaals: als het is gebeurd, dan neem ik er afstand van. We zijn Nederland en we leven in 2-24. We moeten dat niet doen. Ik neem daar afstand van”, klonk het op de persconferentie.

FC Twente wacht mogelijk forse sanctie

Mocht de UEFA bewijs vinden voor het racisme van de FC Twente-supporters, dan kan dat de Enschedese club een forse straf opleveren. De Europese voetbalbond treedt doorgaans hard op tegen racisme. Daarnaast zongen de fans van FC Twente tijdens de wedstrijd meermaals anti-UEFA-liederen en er werden plastic bekers op het veld gooit.

