UEFA stelt onderzoek in: Lazio-speler voelt zich racistisch bejegend, Oosting reageert

Jeroen Kapteijns van De Telegraaf sluit niet uit dat het thuisduel met Lazio nog een staartje krijgt voor FC Twente en de club uit Enschede boetes krijgt opgelegd van de UEFA. Dat zou onder meer het gevolg kunnen zijn van mogelijke racistische uitlatingen richting Lazio-speler . De buitenspeler verliet in de slotfase geëmotioneerd het veld, nadat hij naar eigen zeggen racistisch werd bejegend door FC Twente-fans. De UEFA gaat een onderzoek starten, Joseph Oosting reageerde op de persconferentie.

FC Twente werkte na de goede optredens tegen Manchester United en Fenerbahçe met veel vertrouwen toe naar het duel met Lazio, óndanks het teleurstellende 2-2 gelijkspel tegen RKC Waalwijk van afgelopen zaterdag. De formatie van coach Oosting hoopte tegen de Italianen het derde goede resultaat in de Europa League neer te zetten, maar het werd al snel een frustrerende avond. Doelman Lars Unnerstall moest al vroeg met rood inrukken. Met tien man deed FC Twente het weliswaar naar behoren, maar een 0-2 nederlaag kon uiteindelijk niet voorkomen worden.

Na afloop van het duel in de Grolsch Veste gaat het echter vooral over Lazio-speler Tchaouna. Het was helemaal niet de bedoeling dat hij in de slotfase naar de kant zou worden gehaald, maar volgens zijn trainer Marco Baroni was hij mentaal niet meer in staat om verder te voetballen. Tchaouna zou zich racistisch bejegend hebben gevoeld vanaf de tribune. Baroni bevestigde op de persconferentie dat dat de reden was van de wissel. “Dat klopt. Ik wil er geen woorden aan vuil maken en vind het vreselijk. Het hoort niet thuis in zo’n mooi stadion”, zo wordt hij geciteerd door ESPN.

Volgens Italiaanse media zou Tchaouna oerwoudgeluiden hebben gehoord. Baroni heeft naar eigen zeggen geprobeerd om zijn speler te ‘kalmeren’, maar dat mocht niet baten. “Ik heb hem gewisseld en niet Pedro omdat hij mentaal niet meer in staat was om door te voetballen”, aldus de keuzeheer. De UEFA kondigde na afloop aan onderzoek te gaan doen naar de vermeende racistische uitlatingen tegen Tchaouna. FC Twente-trainer Oosting heeft er tijdens de wedstrijd in ieder geval niets van meegekregen. “Ik heb het niet gehoord. Ik heb wel gezien dat de speler naar het publiek stond te zwaaien, uit te dagen of hoe je het ook mag noemen. Maar uiteindelijk, ja… Hij is naar binnengegaan. Maar nogmaals: als het is gebeurd, dan neem ik er afstand van. We zijn Nederland en we leven in 2-24. We moeten dat niet doen. Ik neem daar afstand van”, zo klonk het.

“Dit duel zou nog weleens een staartje in de vorm van de UEFA-boetes kunnen krijgen met de anti-UEFA-spreekkoren, het gooien van bekers op het veld en de boosheid van Lazio-aanvaller Tchauna, die zich racistisch bejegend voelde vanaf de tribune”, zo schreef Kapteijns na het laatste fluitsignaal.

