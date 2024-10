Gemeente Enschede zet kwaad bloed bij Lazio-supporters: 'Shame on you!'

Lazio-supporters zijn niet blij met de manier waarop ze ontvangen worden in Enschede. De gemeente heeft een fanzone in gericht voor de Italianen, van wie er zo'n 391 worden verwacht in de stad, maar deze is hermetisch afgesloten. Ook enkele FC Twente-supporters spreken er schande van hoe de bezoekers worden ontvangen in 'hun' stad.

FC Twente speelt donderdagavond in de Europa League de thuiswedstrijd tegen Lazio. Naar verluidt reizen er naar verwachting zo’n 391 Italiaanse supporters af naar het Europese duel, maar deze worden allerminst gastvrij ontvangen in Enschede. Dat is althans de mening van enkele FC Twente-supporters op X.

De gemeente Enschede heeft de fanzone van Lazio in de binnenstad hermetisch afgesloten met hoge hekken en betonblokken. Roelof Bleker, de burgemeester van Enschede, heeft hiertoe besloten nadat er voorafgaand aan het thuisduel met Fenerbahçe ongeregeldheden uitbraken in het centrum van Enschede. Hierbij raakten twee mensen gewond. Ook toen was er een fanzone in de binnenstad. Maar nadat FC Twente-supporters aan de andere kant van de hekken gingen provoceren, sloeg de vlam in de pan in de Enschedese binnenstad. Turkse fans gooiden vervolgens vuurwerk en braken uit de fanzone.

De gemeente Enschede wil zoiets voorkomen en heeft de binnenstad daarom omgetoverd tot ‘gevangenis’. “Het Wilminkplein in Enschede, de plek waar de supporters van Lazio mogen verzamelen, heeft deze middag meer weg van een gevangenis”, schrijft De Twentsche Courant Tubantia. Vanuit Lazio wordt er kritisch gereageerd op het 'gastvrije' ontvangst in de stad. "Gisteren opgesloten door politie in hun hotels, met uitgaansverbod. Vandaag collectief in een 'kooi' gestopt op het Willem Wilminkplein, welkom Lazio in Enschede", schrijft het account op X, met daarbij als hashtag 'shame on you'.

Vanuit FC Twente is er bijval voor de Lazio-fans. “Dit nodigt als uitsupporter ook heel erg uit, lekker in een kooi gaan staan”, schrijft iemand op X. “Binnen een paar uur is er in het gastvrije Enschede een hele gevangenis uit de grond gestampt voor een paar Italianen.” Een ander toont zich uiterst kritisch op de gemeente Enschede. “Gratis tip voor de burgemeester van Enschede en z’n lokale driehoek: sluit mensen op in een kooi en ze gaan zich vanzelf gedragen als beesten. Maar achteraf niet lopen zeiken als het weer mis gaat. Wat een verschrikkelijk beleid”, steekt hij zijn mening niet onder stoelen of banken.

Noodbevel in Enschede

Bleker kondigde woensdagavond een noodbevel af in Enschede. De burgemeester verbood het de Lazio-supporters om de binnenstad in te gaan. Een groep supporters werd even daarvoor ook ingesloten bij de ingang van het IntercityHotel in Enschede.

