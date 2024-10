Lazio-trainer Baroni verrast door FC Twente en beseft dat zijn ploeg iets ‘buitengewoons’ nodig heeft

Lazio-trainer Marco Baroni is onder de indruk van FC Twente en verwacht donderdagavond een lastige wedstrijd. Toen de 61-jarige Italiaanse oefenmeester de ploeg van trainer Joseph Oosting analyseerde was hij bovendien aangenaam verrast door de Tukkers.

FC Twente speelde dit seizoen in de Europa League knap gelijk op bezoek bij Manchester United (1-1). Drie weken geleden pakten Oosting en zijn mannen ook een punt tegen Fenerbahçe, al had er in eigen huis meer in gezeten voor de Enschedeërs. FC Twente was tegen de Turkse ploeg heer en meester en verzuimde om een grote voorsprong neer te zetten.

“Het is een jonge ploeg die goed voetbal speelt”, steekt Baroni van wal op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Twente. “In de twee Europa League-wedstrijden hiervoor hebben ze het heel goed gedaan. Voor ons zal het een lastige test worden, vooral bij hen thuis met de steun van het publiek die ze sterk voedt. Dat hebben we al eerder gezien.”

Wat Baroni het meest verraste aan FC Twente? “De kwaliteit die ze hebben en het aanpassingsvermogen van deze ploeg. Ze kunnen een hoop wisselen, maar het collectief blijft hun grote kracht. We weten dat er morgen een prestatie van zeer hoog niveau nodig zal zijn met veel intensiteit. De doorsnee motivatie zal niet genoeg zijn, we hebben iets buitengewoons nodig donderdag.”

Baroni weet wat Lazio nodig heeft tegen FC Twente

Baroni heeft er in ieder geval zin in om in De Grolsch Veste te spelen. “Dit zijn de wedstrijden met de beste omstandigheden, een prachtig stadion en een frisse tegenstander die goed speelt met veel enthousiasme. We zullen kwaliteit, opoffering en compactheid nodig hebben om goed voor de dag te komen”, besluit hij.

