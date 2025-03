Champions League-droom van FC Twente loopt deuk op in Groningen

Met een 1-1 gelijkspel in de Euroborg laat een uitoverwinning voor FC Twente nu al bijna vier maanden op zich wachten. In Groningen maakte de fletse ploeg van Joseph Oosting geen enkel moment aanspraak op een overwinning en had het een penalty van Sem Steijn nodig om een punt veilig te stellen.

Om de druk op de concurrentie op te voeren, had FC Twente op bezoek bij FC Groningen een overwinning nodig. Op voorhand leek het een lastig karwei te worden voor de Tukkers. Ze wonnen al sinds 13 november geen uitwedstrijd meer, terwijl de opponent in haar elf wedstrijden in de Euroborg slechts zes doelpunten incasseerde. Dick Lukkien besloot zijn basiselftal dan ook niet te veranderen, terwijl Oosting met het opstellen van Ricky van Wolfswinkel en de herstelde Mees Hilgers twee wijzigingen doorvoerde.

De 23-jarige Indonesische international vond in balbezit veelvuldig Michel Vlap naast zich. De middenvelder heeft in de laatste wedstrijden een meer verdedigende rol gekregen en liet zich in de beginfase veelvuldig terugzakken om te assisteren met de opbouw. Verder dan de opbouw kwamen de bezoekers vaak niet, maar ook de thuisploeg wist het drukke middenveld nauwelijks te passeren. Beide ploegen leggen al het hele seizoen de nadruk op de defensieve organisatie, wat in dit duel ontaardde in een trage, risicoloze wedstrijd. Groningen werd uit een corner eenmaal gevaarlijk, maar Wouter Prins wist in vrijstaande positie Lars Unnerstall niet te passeren.

De tweede corner van de thuisploeg leidde wel tot een treffer. In een druk strafschopgebied vloog de spelhervatting via Mees Hilgers richting de Twente-doelman, die zijn hand ternauwernood tegen de bal kreeg. Hij tikte het leder echter voor de voeten van Thom van Bergen, waardoor de jongeling de bal eenvoudig binnen kon schieten. Na vijf minuten werd er ook vanuit Zeist groen licht gegeven voor zijn treffer. De bezoekers toonden vervolgens weinig verbetering, maar kwamen op slag van rust wel langszij. Ook ditmaal was een corner de aanleiding voor de treffer. Gustaf Lagerbielke kreeg in het strafschopgebied een lichte duw, waarvoor scheidsrechter Dennis Higler een penalty gaf. Vanaf elf meter schoot Steijn vervolgens overtuigend binnen.

In de tweede helft begon FC Groningen met de nodige wilskracht opnieuw naar de voorsprong te zoeken. In de groeiende ruimtes liet de thuisploeg zich een paar keer gevaarlijk zien, maar vaak miste de ploeg van Lukkien de techniek om de situatie effectief uit te spelen. Aan de andere kant meldde Twente zich ook enkele malen voor het doel van Etienne Vaessen. De Tukkers kenden veel moeite met een zorgvuldige opbouw door de hoge verdedigende lijn van de opponent, maar wisten de ruimtes achter de defensie met lange ballen wel te benutten. Daan Rots had al snel de 1-2 moeten binnenschieten, maar kon door een te trage handelingssnelheid ternauwernood nog net van de bal worden gegleden door een Groningse verdediger.

Ook met de andere mogelijkheden sprong Twente niet nauwkeurig genoeg om. In de slotfase waren de bezoekers nog heel dichtbij toen invaller Sayfallah Ltaief de bal scherp voor bracht, maar zijn pass kon ternauwernood worden onderschept. Zodoende bleef het bij een gelijkspel, waardoor de concurrenten van de Tukkers dit weekend mogelijk verder uit kunnen lopen. Het uitzicht op plek drie en daarmee voorrondes Champions League vertroebelt voor Twente.

