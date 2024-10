Opvallende afwezige bij Qarabag - Ajax: 'Waar is hij?!'

Vincent Schildkamp is donderdagavond de commentator tijdens de wedstrijd tussen Qarabag en Ajax in de Europa League. Sommige kijkers blijken aangenaam verrast dat Sierd de Vos, normaliter de vaste commentator bij wedstrijden van Ajax, niet aanwezig is.

De Vos gaf commentaar bij de wedstrijden tegen Besiktas (4-0 zege) en Slavia Praag (1-1) en had bovendien dienst tijdens bijna alle voorrondewedstrijden van Ajax. Hij kreeg met name tijdens de wedstrijd tegen Slavia veel kritiek te verduren en werd na afloop ook nog aangepakt door analist Johan Derksen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ziggo-kijkers ergeren zich dood tijdens Slavia Praag - Ajax: 'Haal die vent daar weg!'

Het is niet duidelijk waarom De Vos donderdagavond afwezig is, maar meerdere fans noemen de wisseling van commentator een onverwachte meevaller. Het duel tussen Qarabag en Ajax begon om 18.45 uur en wordt uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport.

Volg de wedstrijd tussen Qarabag en Ajax in ons liveverslag!

Wie hoor jij liever als commentator? Laden... 42.7% Vincent Schildkamp 46.5% Sierd de Vos 10.8% Geen mening 213 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans krijgen dringend advies: 'Ik zat in de gevangenis en moest een groot bedrag betalen'

John van Loen waarschuwt de supporters van Ajax die zijn meegereisd naar Azerbeidzjan.