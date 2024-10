Ajax-fans krijgen dringend advies: 'Ik zat in de gevangenis en moest een groot bedrag betalen'

John van Loen waarschuwt de supporters van Ajax die zijn meegereisd naar Azerbeidzjan. De voormalig aanvaller werkte in het verleden bij de tegenstander van de Amsterdammers, Qarabag FK, en weet dat de autoriteiten in het land het zo nu en dan hebben gemunt op mensen die afkomstig zijn uit een ander land.

Van Loen was tussen 2014 en 2016 actief als hoofd jeugdopleiding van Qarabag FK en adviseert de supporters van Ajax op basis van zijn ervaringen om alert te zijn: "Als buitenlander word je vaak aangehouden. Ik zat zelfs in de gevangenis", onthult Van Loen in een uitgebreid gesprek met Voetbal International: "Ze zeiden dat ik gedronken had, en ik moest een groot bedrag betalen. De president ging zich ermee bemoeien, binnen een seconde stond ik buiten."

De voormalig aanvaller van Ajax bewaart bijzondere herinneringen aan zijn avontuur in Azerbeidzjan. Als hij gevraagd wordt naar het niveau van Qarabag FK, stelt Van Loen dat de Amsterdammers de tegenstander van donderdagavond absoluut niet moeten onderschatten: 'Ik denk dat Ajax het moeilijk krijgt. Als ze zo spelen als tegen Heracles Almelo zondag, dan zijn ze de sjaak", denkt Van Loen.

Momenteel is Van Loen niet meer actief in het betaald voetbal, maar staat hij langs de lijn op de amateurvelden. In het Gelderse Eerbeek is de voormalig profvoetballer afgelopen zomer begonnen aan zijn avontuur als hoofdtrainer bij vierdeklasser Eerbeekse Boys.

