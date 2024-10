Algemeen Dagblad: Francesco Farioli haalt voorhoede van Ajax overhoop tegen Qarabag

Francesco Farioli laat Ajax met een sterk gewijzigde voorhoede aantreden in het Europa League-duel tegen Qarabag FK. Dat verwacht Johan Inan van het Algemeen Dagblad. De Italiaanse oefenmeester zou in Azerbeidzjan de voorkeur geven aan en in plaats van en . Mika Godts behoudt zijn basisplaats wel gewoon.

Remko Pasveer zal in het Tofiq Bahramov Republican Stadium in Bakoe zoals gewoonlijk het doel verdedigen. Ten opzichte van de laatste duels krijgt de veertigjarige doelman wel een iets andere verdediging voor zijn neus. Farioli kan namelijk geen beroep doen op de geschorste Youri Baas. De jonge verdediger ontving tegen Slavia Praag tweemaal geel, en dus rood, en zal het duel in Azerbeidzjan aan zich voorbij moeten laten gaan. Hij wordt vervangen door Daniele Rugani, die zijn basisdebuut maakt. De Italiaan vormt samen met Josip Sutalo het hart van de verdediging. Devyne Rensch en Jorrel Hato fungeren respectievelijk als rechtsback en linksback.

Op het middenveld keert Kian Fitz-Jim terug in de basis. De middenvelder haakte voor de interlandperiode af met een spierblessure, maar zat tegen Heracles Almelo wel weer bij de wedstrijdselectie en kwam na 58 minuten binnen de lijnen als invaller voor Kenneth Taylor. Tegen Qarabag zal Fitz-Jim de vervanger zijn van Davy Klaassen, die niet speelgerechtigd is voor Europese wedstrijden. Aanvoerder Jordan Henderson en Kenneth Taylor maken het middenveld van Ajax compleet.

Veel wijzigingen in Ajax-voorhoede

Voorin voert Farioli de meeste wijzigingen door, volgens het Algemeen Dagblad. De meest opmerkelijke wissel is die van Weghorst voor Brobbey. Hoewel de boomlange Weghorst de laatste weken als invaller prima fungeert, de spits was als invaller tegen FC Groningen en Heracles in totaal driemaal trefzeker, leek Farioli op de persconferentie van woensdag nog gewoon vertrouwen te houden in Brobbey. “We moeten hier geen ding van maken”, sprak de Italiaan. Naast Brobbey hoeft ook Traoré niet op een basisplaats te rekenen tegen Qarabag. Rasmussen zal samen met Godts de buitenposities innemen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Rugani, Sutalo, Hato; Henderson, Fitz-Jim, Taylor; Rasmussen, Weghorst, Godts.

Vind jij dat Francesco Farioli de juiste keuze maakt door Weghorst en Rasmussen in de basis te zetten tegen Qarabag? Laden... 28.6% Ja, een goede keuze van Farioli 37.8% Nee, Brobbey en Traoré zijn beter 33.6% Maakt niet uit, zolang ze maar winnen 1007 stemmen

